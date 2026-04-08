Чоловік Мозгової відверто розповів про стосунки з її покійним батьком: "Мені шкода"

10:44 08.04.2026 Ср
3 хв
Співак розповів про коротке спілкування з Миколою Мозговим, яке надовго врізалося йому в пам’ять
aimg Іванна Пашкевич
Девід Аксерольд пригадав Миколу Мозгового (колаж РБК-Україна)

Український співак Девід Аксельрод, який останнім часом майже не з’являється у публічному просторі через службу в Національній гвардії України, відверто розповів про свої стосунки з покійним Миколою Мозговим - батьком його дружини Олени Мозгової.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артиста для OBOZ.UA.

Більше цікавого: Олена Мозгова вперше за довгий час показала чоловіка-військового з донькою

Так, Аксельрод зізнався, що їхнє спілкування з Миколою Петровичем не було тривалим, однак навіть коротке знайомство справило на нього сильне враження.

"Крутий, кремезний такий дядько, просто - гора, це відчувалося буквально фізично. У нас не було довгого спілкування, але навіть той короткий період знайомства залишив дуже сильне враження. Він просто глиба - людина, масштаб якої відчувається без зайвих слів", - сказав співак.

Водночас артист відмовився коментувати стосунки легендарного виконавця з колишнім зятем - співаком Олександром Пономарьовим, зазначивши, що не вважає це доречним.

"Давайте не будемо в це занурюватися. Я не хочу коментувати те, що мене напряму не стосується - це їхня історія", - наголосив Девід.

Девід Аксерольд (фото: instagram.com/david__axelrod)

Натомість він зосередився на власних спогадах і зізнався, що шкодує про те, що мав замало часу для спілкування з Мозговим.

"Щодо мого спілкування з Миколою Петровичем - мені, чесно, шкода, що його було так мало. Хотілося б більше. Але навіть ті особисті розмови, які в нас були на початку, коли тільки знайомилися, дуже запам’яталися. Він умів говорити просто, але по суті", - додав він.

Коротка біографія Миколи Мозгового

Микола Мозговий - український естрадний співак, композитор і продюсер, народний артист України.

Він народився 1 вересня 1947 року в Хмельницькій області та здобув музичну освіту, зокрема навчався в Чернівецькому музичному училищі та Київській консерваторії.

У різні роки працював солістом "Укрконцерту", керував музичними колективами, а згодом зосередився на розвитку українського шоу-бізнесу як продюсер і менеджер.

Мозговий очолював Український мистецький фонд імені Володимира Івасюка, був генеральним директором і художнім керівником Національного палацу мистецтв "Україна", а також викладав і отримав звання професора.

Микола Мозговий (фото з відкритих джерел)

За свою кар’єру він написав чимало пісень, які стали популярними серед українців. Серед найвідоміших - "Край, мій рідний край", "Минає день, минає ніч", "Зачаруй нас, любов", а також композиції для своєї доньки Олени Мозгової, зокрема "Білі лілеї", "Матіола" та "Ти згадай".

Мозговий помер 30 липня 2010 року у власному будинку в селі Кийлів на Київщині.

За офіційною інформацією, причиною смерті стала зупинка серця. Його поховали на Байковому кладовищі в Києві.

У нього залишилася донька - продюсерка Олена Мозгова.

Росія хоче створити "буферну зону" на Вінничині, - Паліса
