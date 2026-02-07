За крок від фіналу Олімпіади: що завадило українці Коцар зробити сенсацію

Українська фристайлістка Катерина Коцар розпочала виступи на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Українка змагалася за вихід у фінал слоупстайлу, продемонструвавши гідний результат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Згідно з регламентом змагань, для потрапляння до вирішальної стадії учасницям необхідно було увійти до дванадцятки найкращих за підсумками двох спроб. У залік йшов лише найвищий бал за один із виступів.
Перший спуск приніс Коцар 36.03 бала, що дозволило їй на певний час закріпитися на 13-й позиції.
Проте згодом суперниці покращили свої показники, відтіснивши українку нижче в турнірній таблиці.
Під час другої спроби Катерина суттєво додала у складності та чистоті виконання, отримавши від суддів 50.78 бала.
Цього результату виявилося недостатньо для проходу в наступний раунд - Коцар завершила змагання на 14-му місці, зупинившись лише за дві сходинки від прохідної зони.
Найкращий результат у кваліфікації продемонструвала представниця Швейцарії Матільда Гремо (79.15 бала).
Другий рядок посіла титулована китаянка Айлін Гу, яка після невдалого старту зуміла реабілітуватися у другій спробі.
Варто зазначити, що Коцар прибула на Ігри-2026 у статусі віцечемпіонки етапу Кубка світу, який вона виборола в американському Стімбоуті. Саме дисципліна бігейр є профільною для українки.
Наступний виступ Катерини відбудеться у суботу, 14 лютого. Кваліфікаційні старти у бігейрі розпочнуться о 20:30 за київським часом.
Фінальний блок у жіночому слоупстайлі, де вже не братиме участь представниця України, запланований на 9 лютого.
