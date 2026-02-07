В шаге от финала Олимпиады: что помешало украинке Коцар сделать сенсацию

Украинская фристайлистка Екатерина Коцар начала выступления на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Украинка соревновалась за выход в финал слоупстайла, продемонстрировав достойный результат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Согласно регламенту соревнований, для попадания в решающую стадию участницам необходимо было войти в двенадцатку лучших по итогам двух попыток. В зачет шел только высший балл за одно из выступлений.
Первый спуск принес Коцар 36.03 балла, что позволило ей на время закрепиться на 13-й позиции.
Однако впоследствии соперницы улучшили свои показатели, оттеснив украинку ниже в турнирной таблице.
Во время второй попытки Екатерина существенно прибавила в сложности и чистоте исполнения, получив от судей 50.78 балла.
Этого результата оказалось недостаточно для прохода в следующий раунд - Коцар завершила соревнования на 14-м месте, остановившись всего в двух шагах от проходной зоны.
Лучший результат в квалификации продемонстрировала представительница Швейцарии Матильда Гремо (79.15 балла).
Вторую строчку заняла титулованная китаянка Айлин Гу, которая после неудачного старта сумела реабилитироваться во второй попытке.
...
Стоит отметить, что Коцар прибыла на Игры-2026 в статусе вице-чемпионки этапа Кубка мира, который она завоевала в американском Стимбоуте. Именно дисциплина бигейр является профильной для украинки.
Следующее выступление Екатерины состоится в субботу, 14 февраля. Квалификационные старты в бигейре начнутся в 20:30 по киевскому времени.
Финальный блок в женском слоупстайле, где уже не будет участвовать представительница Украины, запланирован на 9 февраля.
