За крок до великої гри: ви не повірите, як Снігур та Калініна вибивали фавориток у Мадриді

Представниці української школи тенісу продовжують боротьбу за вихід у основну стадію великого грунтового турніру в Іспанії.

За результатами півфінальних зустрічей кваліфікації, дві українки наблизилися до потрапляння в основну сітку, де на своїх суперниць уже чекають чотири співвітчизниці.

Впевнений старт Дарії Снігур

Дарія Снігур, посіяна під 18-м номером у відборі, зустрілася на корті з місцевою тенісисткою Самірою Де Стефано.

Італійка, яка отримала спеціальне запрошення (wild card), не змогла стримати тиск українки в першому сеті.

Попри спробу камбеку з боку Де Стефано, Снігур впевнено забрала партію з рахунком 6:2.

У другому сеті сценарій ледь не змінився: ведучи 4:0, Дарія дозволила опонентці скоротити відставання до мінімуму.

Проте своєчасний брейк у восьмому геймі дозволив українці стабілізувати гру та завершити матч на свою користь.

У вирішальному поєдинку за вихід в основу Снігур зіграє проти переможниці пари Емільяна Аранго - Ноемі Базілетті.

Тріумф Калініної над четвертою сіяною

Ангеліна Калініна у своєму півфіналі створила невелику сенсацію, перегравши четверту ракетку кваліфікації Камілу Осоріо з Колумбії.

Початок матчу був за колумбійкою, яка повела 3:0, проте Калініна відповіла потужною серією з шести виграних геймів поспіль.

Друга партія пройшла у рівній боротьбі "гейм у гейм".

Доля сету вирішилася лише наприкінці, коли за рахунку 6:5 на свою користь Ангеліна дотиснула суперницю, реалізувавши перший же матчпоінт.

Наступною суперницею Калініної стане Кеті Волинець або Дарья Семеністая.

Хто вже в основній сітці

Нагадаємо, що завдяки високому рейтингу в основі Мадрида виступлять чотири українки:

Еліна Світоліна (7) - розпочне з другого раунду проти однієї з переможниць кваліфікації

- розпочне з другого раунду проти однієї з переможниць кваліфікації Марта Костюк (23) - стартує з другого кола матчем проти Плішкової або Бузас Манейро

- стартує з другого кола матчем проти Плішкової або Бузас Манейро Даяна Ястремська - у першому колі зіграє проти Анастасії Захарової

- у першому колі зіграє проти Анастасії Захарової Олександра Олійникова - дебютує матчем проти хорватки Петри Марчинко

Турнір у Мадриді триватиме до 16 травня. Раніше українська вболівальників порадувала Марта Костюк, яка стала тріумфаторкою іспанських змагань, здолавши у фіналі Мірру Андрєєву.