В шаге к большой игре: вы не поверите, как Снигур и Калинина выбивали фавориток в Мадриде

18:22 04.05.2026 Пн
2 мин
Мало кто заметил, но именно одна тактическая ошибка соперниц позволила нашим теннисисткам переломить игру
aimg Екатерина Урсатий
Ангелина Калинина (фото: Getty Images)

Дарья Снигур и Ангелина Калинина успешно преодолели стартовый барьер квалификации на турнире серии WTA 1000 в Мадриде. Украинские теннисистки одержали уверенные победы и вышли в финал отбора соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Читайте также: "Меня хотят сломать": WTA терроризирует украинскую теннисистку из-за Соболенко и Путина

Представительницы украинской школы тенниса продолжают борьбу за выход в основную стадию крупного грунтового турнира в Испании.

По результатам полуфинальных встреч квалификации, две украинки приблизились к попаданию в основную сетку, где своих соперниц уже ждут четыре соотечественницы.

Уверенный старт Дарьи Снигур

Дарья Снигур, посеянная под 18-м номером в отборе, встретилась на корте с местной теннисисткой Самирой Де Стефано.

Итальянка, которая получила специальное приглашение (wild card), не смогла сдержать давление украинки в первом сете.

Несмотря на попытку камбэка со стороны Де Стефано, Снигур уверенно забрала партию со счетом 6:2.

Во втором сете сценарий едва не изменился: ведя 4:0, Дарья позволила оппонентке сократить отставание до минимума.

Однако своевременный брейк в восьмом гейме позволил украинке стабилизировать игру и завершить матч в свою пользу.

В решающем поединке за выход в основу Снигур сыграет против победительницы пары Эмильяна Аранго - Ноэми Базилетти.

Триумф Калининой над четвертой сеяной

Ангелина Калинина в своем полуфинале сотворила небольшую сенсацию, переиграв четвертую ракетку квалификации Камилу Осорио из Колумбии.

Начало матча было за колумбийкой, которая повела 3:0, однако Калинина ответила мощной серией из шести выигранных геймов подряд.

Вторая партия прошла в равной борьбе "гейм в гейм".

Судьба сета решилась лишь в конце, когда при счете 6:5 в свою пользу Ангелина дожала соперницу, реализовав первый же матчпоинт.

Следующей соперницей Калининой станет Кэти Волынец или Дарья Семенистая.

Кто уже в основной сетке

Напомним, что благодаря высокому рейтингу в основе Мадрида выступят четыре украинки:

  • Элина Свитолина (7) - начнет со второго раунда против одной из победительниц квалификации
  • Марта Костюк (23) - стартует со второго круга матчем против Плишковой или Бузас Манейро
  • Даяна Ястремская - в первом круге сыграет против Анастасии Захаровой
  • Александра Олейникова - дебютирует матчем против хорватки Петры Марчинко

Турнир в Мадриде продлится до 16 мая. Ранее украинских болельщиков порадовала Марта Костюк, которая стала триумфаторкой испанских соревнований, одолев в финале Мирру Андрееву.

Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.

