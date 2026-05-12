Крок до історичного рекорду: Сіннер у Римі повторив неймовірне досягнення

Тріумфальна хода в Римі

У матчі 1/8 фіналу італійське протистояння завершилося впевненою перемогою фаворита. Сіннер обіграв свого співвітчизника Андреа Пеллегріно (ATP 155) за півтори години.

Матч пройшов під повним контролем першої ракетки світу. Сіннер продемонстрував ідеальну концентрацію, завершивши поєдинок із переконливим рахунком 6:2, 6:3.

Протягом усієї гри, яка тривала рівно 1 годину 30 хвилин, Яннік не дав опоненту жодного шансу нав'язати боротьбу.

Статистика зустрічі вражає: італієць діяв настільки впевнено, що за два сети дозволив Пеллегріно виграти лише 5 геймів, продемонструвавши тотальну перевагу на корті.

Це була друга зустріч тенісистів на корні, і Сіннер знову виявився сильнішим.

Тепер у чвертьфіналі на лідера рейтингу чекає переможець пари Андрєй Рубльов - Ніколоз Басилашвілі.

У разі наступної перемоги Яннік стане абсолютним рекордсменом світу за кількістю виграних матчів поспіль на турнірах серії АТР 1000.

Повторення легендарного рекорду

Ця перемога стала для 24-річного італійця 31-ю поспіль на турнірах категорії "тисячник".

За цим показником він офіційно наздогнав серба Новака Джоковича, якому раніше належало одноосібне лідерство.

Цікаво, що Мастерс у Римі (Internazionali BNL D'Italia) залишається єдиним ґрунтовим турніром такої престижності, де Сіннер ще ні разу не піднімав над головою головний трофей.