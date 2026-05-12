Шаг к историческому рекорду: Синнер в Риме повторил невероятное достижение

18:09 12.05.2026 Вт
2 мин
Станет ли итальянец единоличным королем Мастерсов уже в следующем матче?
aimg Екатерина Урсатий
Янник Синнер (фото: Getty Images)

Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира ATP 1000 в Риме. Итальянец не только разгромил соперника, но и сравнялся по количеству побед подряд на Мастерсах с Новаком Джоковичем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результат матча.

Триумфальное шествие в Риме

В матче 1/8 финала итальянское противостояние завершилось уверенной победой фаворита. Синнер обыграл своего соотечественника Андреа Пеллегрино (ATP 155) за полтора часа.

Матч прошел под полным контролем первой ракетки мира. Синнер продемонстрировал идеальную концентрацию, завершив поединок с убедительным счетом 6:2, 6:3.

На протяжении всей игры, которая длилась ровно 1 час 30 минут, Янник не дал оппоненту ни одного шанса навязать борьбу.

Статистика встречи впечатляет: итальянец действовал настолько уверенно, что за два сета позволил Пеллегрино выиграть лишь 5 геймов, продемонстрировав тотальное преимущество на корте.

Это была вторая встреча теннисистов на корне, и Синнер вновь оказался сильнее.

Теперь в четвертьфинале лидера рейтинга ждет победитель пары Андрей Рублев - Николоз Басилашвили.

В случае следующей победы Янник станет абсолютным рекордсменом мира по количеству выигранных матчей подряд на турнирах серии АТР 1000.

Повторение легендарного рекорда

Эта победа стала для 24-летнего итальянца 31-й подряд на турнирах категории "тысячник".

По этому показателю он официально догнал серба Новака Джоковича, которому ранее принадлежало единоличное лидерство.

Интересно, что Мастерс в Риме (Internazionali BNL D'Italia) остается единственным грунтовым турниром такой престижности, где Синнер еще ни разу не поднимал над головой главный трофей.

