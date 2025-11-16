Кривавий бій за титул: як українець сперечався з чемпіоном за пояс WBO (відео)

Деталі бою

Поєдинок відбувся у місті Сан-Луїс-Потосі (Мексика), де місцевий чемпіон проводив захист титулу перед власними вболівальниками. На кону стояв чемпіонський пояс WBO у напівлегкій вазі.

Хегай активно розпочав поєдинок, намагаючись тиснути на чемпіона та збивати його темп оверхендами. Еспіноса, який мав перевагу в зрості майже 20 сантиметрів, швидко перехопив ініціативу й почав контролювати дистанцію за рахунок роботи ніг.

Мексиканець регулярно зустрічав українця аперкотами та хуками, що вже після четвертого раунду призвело до серйозних пошкоджень у Хегая – розбитого носа, гематоми та кровотечі. Попри це Арнольд продовжував пресингувати й кілька разів влучив боковими ударами.

У другій половині бою Еспіноса нарощував темп, двічі сильно потряс українця, а медики були змушені перевіряти стан Хегая через розсічення. Перед стартом 11-го раунду кут українця зупинив поєдинок – Хегай не зміг продовжити бій через отримані ушкодження.

Підсумок протистояння

Таким чином, Еспіноса здобув дострокову перемогу (RTD 10) та успішно захистив титул.

33-річний Хегай мав унікальний шанс стати чемпіоном світу, але бій показав, що він, попри величезне бажання, до цього не готовий. За майстерністю одесит значно поступається суперникам топ-рівня.

Це була третя поразка в кар'єрі вітчизняного боксера.