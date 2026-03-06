Кравець розповіла про хворобу, з якою живе кілька років: "Коли я розслаблена - вона йде"

Так, ще у 2021 році Олена зізналася, що вже тривалий час бореться з кропив’янкою - шкірним захворюванням, яке викликає свербіж і висипання.

На той момент, за словами артистки, хвороба турбувала її вже близько трьох років, і повністю подолати її не вдавалося.

Недуг, зі слів зірки, не пішов з її життя, однак його ведуча контролює.

"Вона є, але вона під контролем. Я давно цей контроль не попускала, бо коли я нічого не роблю, щось мені не подобається", - зізналася Кравець.

Акторка каже, що за цей час перепробувала різні способи лікування.

Вона зверталася до медицини, цікавилася психологією та намагалася зрозуміти, які фактори можуть впливати на загострення хвороби.

Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)

Зрештою Кравець дійшла висновку, що її стан часто погіршується через емоційні переживання, хоча точну причину виникнення захворювання досі встановити не вдалося.

"Є одне припущення - тиск. Будь-який: тиск на долоні на тренуванні, психологічний, тиск зовнішній. Певний вид тиску, який я, умовно кажучи, проковтую, а потім розумію: "Навіщо? Ти ж могла сказати ні", - пояснила знаменитість.

Також артистка зазначила, що на її самопочуття впливають внутрішні переживання та сумніви.

"Тільки починаються сумніви, небажання зустрітися зі своєю правдою, іноді дуже незручною, - от там усе починається… Такий внутрішній конфлікт", - додала вона.

За словами Олени, коли вона відчуває внутрішній спокій і гармонію, симптоми можуть відступати.

Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)

"Коли я розслаблена, можу спланувати більш-менш, коли всередині відчуття, що все ок - не в сенсі, я все контролюю, а все так складається, що можна жити - вона йде", - підкреслила акторка.

Вона також пригадала один із нещодавніх випадків загострення хвороби. Це сталося під час роботи над новим комедійно-драматичним серіалом "Вітя".

"В день зйомок я прокидаюсь, і не те щось з очима - вони набряклі, і здається, що я вчора випила не одну пляшку ромового напою", - пригадала телеведуча.

Попри труднощі, акторка говорить, що з часом навчилася по-іншому ставитися до свого стану.

За її словами, хвороба допомогла їй переосмислити багато речей і менше перейматися дрібницями.

Зараз Кравець каже, що вже "притерлася" до кропив’янки і більше не сприймає її як ворога.