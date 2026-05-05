Крах надій у Римі: Снігур покидає престижний турнір, але Україна ще має козир у рукаві

17:14 05.05.2026 Вт
2 хв
Поки одна зірка пакує валізи, інша українка готує справжню сенсацію на кортах Риму
aimg Катерина Урсатій
Дарія Снігур (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Українська тенісистка Дарія Снігур завершила виступи у відборі на ґрунтовий "тисячник" в Італії. У напруженому протистоянні вона поступилася місцевій спортсменці, не зумівши вдруге поспіль вийти в основну сітку.

Про те, як пройшов матч – розповідає РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Читайте також: Костюк знялася з "тисячника" в Римі: відома причина та деталі

Поразка від господарки корту

Дарія Снігур зупинилася за крок до виходу в основний раунд турніру серії WTA 1000, що проходить у Римі.

У фінальному протистоянні кваліфікації 24-річна українка зустрілася з італійкою Ноемі Базілетті, яка посідає 427-ме місце у світовому рейтингу.

Попри статус фаворитки, Снігур не змогла дотиснути суперницю у вирішальні моменти гри.

Поєдинок тривав три сети та завершився перемогою представниці Італії.

Таким чином, Снігур не вдалося повторити свій нещодавній успіх у Мадриді, де вона вперше в кар’єрі подолала сито кваліфікації на турнірах такого рівня та навіть зіграла проти лідерки світового тенісу Іги Швьонтек.

Хід гри: камбеки та тайбрейк

Початок зустрічі був за українкою, яка повела в першому сеті з рахунком 3:1.

Проте Базілетті видала серію з п’яти переможних геймів, залишивши партію за собою - 6:3.

У другому сеті сценарій повторився: Снігур знову пішла у відрив (3:0), але італійка відігралася.

Долю відрізку вирішував надважкий тайбрейк, у якому Дарія проявила характер і вирвала перемогу з рахунком 10:8.

Вирішальна партія пройшла в рівній боротьбі до рахунку 3:3.

Після цього італійська тенісистка зуміла перехопити ініціативу, реалізувати свої шанси на подачі українки та довести матч до переможного кінця.

Хто представить Україну в Римі

Попри виліт Снігур, українське представництво в основній сітці італійського турніру залишається солідним.

Безпосередню участь у змаганнях візьмуть Еліна Світоліна (почне з другого раунду), Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Також шанси на прохід має Ангеліна Калініна, якій належить зіграти вирішальний матч відбору проти Кеті Волинець.

Окремо варто відзначити успіх Олександри Олійникової.

Вона вже успішно стартувала в основній сітці, здолавши хорватку Петру Марчинко, і тепер готується до поєдинку другого кола, де також виступить Світоліна.

