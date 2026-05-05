Крушение надежд в Риме: Снигур покидает престижный турнир, но у Украины еще есть козырь в рукаве

Украинская теннисистка Дарья Снигур завершила выступления в отборе на грунтовый "тысячник" в Италии. В напряженном противостоянии она уступила местной спортсменке, не сумев во второй раз подряд выйти в основную сетку.

Поражение от хозяйки корта

Дарья Снигур остановилась в шаге от выхода в основной раунд турнира серии WTA 1000, проходящего в Риме.

В финальном противостоянии квалификации 24-летняя украинка встретилась с итальянкой Ноэми Базилетти, которая занимает 427-е место в мировом рейтинге.

Несмотря на статус фаворитки, Снигур не смогла дожать соперницу в решающие моменты игры.

Поединок длился три сета и завершился победой представительницы Италии.

Таким образом, Снигур не удалось повторить свой недавний успех в Мадриде, где она впервые в карьере преодолела сито квалификации на турнирах такого уровня и даже сыграла против лидера мирового тенниса Иги Швьонтек.

Ход игры: камбэки и тайбрейк

Начало встречи было за украинкой, которая повела в первом сете со счетом 3:1.

Однако Базилетти выдала серию из пяти победных геймов, оставив партию за собой - 6:3.

Во втором сете сценарий повторился: Снигур снова ушла в отрыв (3:0), но итальянка отыгралась.

Судьбу отрезка решал тяжелейший тайбрейк, в котором Дарья проявила характер и вырвала победу со счетом 10:8.

Решающая партия прошла в равной борьбе до счета 3:3.

После этого итальянская теннисистка сумела перехватить инициативу, реализовать свои шансы на подаче украинки и довести матч до победного конца.

Кто представит Украину в Риме

Несмотря на вылет Снигур, украинское представительство в основной сетке итальянского турнира остается солидным.

Непосредственное участие в соревнованиях примут Элина Свитолина (начнет со второго раунда), Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Также шансы на проход имеет Ангелина Калинина, которой предстоит сыграть решающий матч отбора против Кети Волынец.

Отдельно стоит отметить успех Александры Олейниковой.

Она уже успешно стартовала в основной сетке, одолев хорватку Петру Марчинко, и теперь готовится к поединку второго круга, где также выступит Свитолина.