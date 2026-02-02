"Кожен раунд був війною": Богачук нокаутував росіянина в дебютному бою 2026 року

Тріумф Богачука: "Ця перемога потрібна моєму народу"

На відміну від свого колеги, представник першої середньої ваги Сергій Богачук (27-3, 24 KO) свій поєдинок виграв. 30-річний уродженець Вінниці зустрівся на рингу з росіянином Раджабом Бутаєвим (16-2, 12 KO).

Бій тривав усі відведені десять раундів. Богачук зробив ставку на агресивний пресинг та роботу на близькій дистанції, активно задіюючи правий джеб.

Хоча Бутаєв намагався контратакувати, судді віддали перевагу українцю роздільним рішенням, двоє арбітрів нарахували 96:94 на користь Сергія, один - 94:96.

Для Богачука це лише третій випадок у кар'єрі, коли поєдинок завершився не нокаутом, а суддівськими записками.

"Кожен раунд - як війна": емоційна заява переможця

Одразу після оголошення результатів Богачук наголосив на принциповості протистояння з представником РФ. За словами боксера, він відчував величезну відповідальність перед українцями.

"Для мене цей бій був наче війна у кожному раунді. Я не мав права на поразку, адже моєму народу в Україні зараз потрібні ці перемоги. Якби було ще два раунди, я б його нокаутував", - заявив Сергій у флешінтерв'ю.

Боксер також подякував побратимам за підтримку та завершив свій виступ патріотичним гаслом "Слава Україні".

Фатальний 7-й раунд: Гвоздик втратив перевагу над Калайджичем

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) не зміг здолати опір американця боснійського походження Радівоє Калайджича (30-3, 22 КО).

Попри статус фаворита та вдалий старт, 38-річний харків'янин завершив поєдинок достроково.

Зустріч розпочалася під диктовку українця: Гвоздик демонстрував високу точність і вже у першому та четвертому раундах змусив суперника опинитися на настилі рингу.

Проте Калайджич витримав стартовий тиск і згодом перехопив ініціативу.

Розв'язка наступила у сьомій трихвилинці - спершу боснієць відправив Олександра у нокдаун, а за мить рефері зупинив бій після нокауту. Це третя невдача у професійній кар'єрі Гвоздика.