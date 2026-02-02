"Каждый раунд был войной": Богачук нокаутировал россиянина в дебютном бою 2026 года

Триумф Богачука: "Эта победа нужна моему народу"

В отличие от своего коллеги, представитель первого среднего веса Сергей Богачук (27-3, 24 KO) свой поединок выиграл. 30-летний уроженец Винницы встретился на ринге с россиянином Раджабом Бутаевым (16-2, 12 KO).

Бой продлился все отведенные десять раундов. Богачук сделал ставку на агрессивный прессинг и работу на близкой дистанции, активно задействуя правый джеб.

Хотя Бутаев пытался контратаковать, судьи отдали преимущество украинцу раздельным решением, двое арбитров насчитали 96:94 в пользу Сергея, один - 94:96.

Для Богачука это лишь третий случай в карьере, когда поединок завершился не нокаутом, а судейскими записками.

"Каждый раунд - как война": эмоциональное заявление победителя

Сразу после объявления результатов Богачук отметил принципиальность противостояния с представителем РФ. По словам боксера, он чувствовал огромную ответственность перед украинцами.

"Для меня этот бой был как война в каждом раунде. Я не имел права на поражение, ведь моему народу в Украине сейчас нужны эти победы. Если бы было еще два раунда, я бы его нокаутировал", - заявил Сергей во флешинтервью.

Боксер также поблагодарил собратьев за поддержку и завершил свое выступление патриотическим лозунгом "Слава Украине".

Роковой 7-й раунд: Гвоздик потерял преимущество над Калайджичем

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-3, 17 КО) не смог одолеть сопротивление американца боснийского происхождения Радивое Калайджича (30-3, 22 КО).

Несмотря на статус фаворита и удачный старт, 38-летний харьковчанин завершил поединок досрочно.

Встреча началась под диктовку украинца: Гвоздик демонстрировал высокую точность и уже в первом и четвертом раундах заставил соперника оказаться на настиле ринга.

Однако Калайджич выдержал стартовое давление и впоследствии перехватил инициативу.

Развязка наступила в седьмой трехминутке - сначала босниец отправил Александра в нокдаун, а через мгновение рефери остановил бой после нокаута. Это третья неудача в профессиональной карьере Гвоздика.