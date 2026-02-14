ua en ru
Коцар вышла в исторический для Украины финал в бигейри и поддержала Гераскевича

Суббота 14 февраля 2026 22:57
Коцар вышла в исторический для Украины финал в бигейри и поддержала Гераскевича Екатерина Коцар (фото: Федерация лыжного спорта Украины)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский фристайл получил представительство в решающей стадии зимних Игр. Екатерина Коцар успешно преодолела квалификационное сито в дисциплине бигейр, войдя в список 12 лучших спортсменок планеты.

Триумфальная квалификация украинки

На Олимпийских играх-2026 завершился отборочный этап женских соревнований по фристайлу (бигейр).

За право выступить в финале боролись 27 участниц, каждая из которых должна была выполнить по три прыжка. В зачет шла сумма двух лучших попыток.

Екатерина Коцар продемонстрировала высокий уровень подготовки, сумев по итогам своих выступлений занять 11-е место в общем протоколе.

Это позволило ей попасть в перечень 12 финалисток, которые разыграют комплект наград.

Сложность программы и оценки

Украинская спортсменка сделала ставку на техническую сложность. В первом и третьем выходах Коцар выполняла двойные сальто с мьют-гребом.

Если стартовая попытка предусматривала три оборота, то в заключительном раунде Екатерина усложнила прыжок до 3.5 оборотов (1260 градусов).

Вторая попытка украинки также была насыщенной: она начала движение спиной, выполнив мисти-флип с сейфти-гребом и 2.5 оборотами.

Суммарный результат Коцар составил 155.50 балла, что гарантировало ей место в финальной части соревнований.

Фавориты и детали финала

Лидером квалификации стала представительница Канады Меган Олдем, которая набрала 171.75 балла. Вторую и третью строчку заняли звездные Эйлин Гу (Китай) и Матильда Гремо (Швейцария).

Результаты квалификации (топ-3 и Украина):

  1. Меган Олден (Канада) - 171.75 балла
  2. Эйлин Гу (Китай) - 170.75
  3. Матильда Гремо (Швейцария) - 169

...

  • 11. Екатерина Коцар (Украина) - 155.50

Борьба за олимпийские медали в женском бигейре начнется в понедельник, 16 февраля. Начало финальных выступлений запланировано на 20:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию соревнований обеспечивают платформы и местные каналы "Суспільне Спорт".

