Костюк на піку форми! Чи зможе українка зупинити Пегулу у Пекіні

Шлях Костюк на турнірі

Марта Костюк стартувала у Пекіні з другого кола, де впевнено перемогла німкеню Еллу Зайдель (6:1, 6:1). У третьому раунді українка була сильнішою за білоруську нейтралку Александру Соснович - 6:4, 6:2.

За два матчі Костюк не віддала жодного гейму на своїй подачі, а також відіграла 11 брейк-пойнтів. Якщо враховувати матчі за збірну, серія перемог Марти наразі складає чотири поєдинки поспіль.

У разі виходу до чвертьфіналу українка може зустрітися з переможницею пари Швьонтек - Наварро.

Форма Пегули

Джессіка Пегула з 2022 року стабільно утримується у топ-10 світового рейтингу. У поточному сезоні вона здобула три титули на різних покриттях: Остін (хард), Чарльстон (ґрунт) і Бад Хомбург (трава).

У Пекіні американка стартувала з перемоги над Айлою Томлянович (6:0, 6:3), а в третьому колі зуміла відіграти три матчболи у британки Емми Радукану – 3:6, 7:6, 6:0.

Особисті зустрічі тенісисток

Костюк і Пегула раніше грали між собою чотири рази. Рахунок очних протистоянь - 3:1 на користь американки. Востаннє вони зустрічалися у березні цього року в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Маямі, де Пегула перемогла 6:2, 6:3.

Хоч Пегула вважається фавориткою цього матчу, Костюк підходить до поєдинку у хорошій формі та має шанси на гучну перемогу.

Час і місце матчу

Поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом на центральному корті Capital Groop Diamond.

Матч відбудеться другим запуском вечірньої сесії після зустрічі Іги Швьонтек з Еммою Наварро.

Де дивитися

Трансляція турніру в Україні офіційно не здійснюється. Правами на показ змагання володіє Sky Sports Tennis.