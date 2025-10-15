Корпорація "Здоров’я" продовжує підтримувати "Харківських Соколів" в іграх Суперліги

БК "Харківські Соколи" провів грунтовну роботу до чемпіонату, адже до команди долучилися нові гравці. Вони повністю виконали план передсезонної підготовки до Суперліги. Під час тренувального процесу в манежі та на баскетбольному майданчику команда провела п’ять контрольних спарингів проти інших учасників Суперліги.

Три з них відбулися в Івано-Франківську в межах "Турніру з баскетболу до Дня захисників та захисниць України". Це було перше випробування в оновленому складі: Соколи повернулися до Харкова з трофеєм. Потім команда зіграла два контрольні поєдинки з "Черкаськими Мавпами"" в Черкасах. У підсумку "Харківські Соколи" здобули 5/5 перемог під час підготовчого процесу.

"У нас дуже згуртований колектив: кожен гравець має лідерські якості та робить свій внесок. Маємо хорошу конкуренцію на кожній позиції - це повинно стимулювати гравців прогресувати у своїй грі. Важливо, що цього сезону наша команда є дебютантом Суперліги, тож записувати нас до фаворитів буде занадто передчасно", - зазначив головний тренер "Харківських Соколів" Валерій Плеханов.

3 жовтня харків’яни вибороли потужну перемогу у грі відкритті сезону Суперліги. У напруженому поєдинку з овертаймом вони виривають таку необхідну для старту перемогу: "Харківські Соколи" - "Запоріжжя" 103:94 (26:22, 16:33, 21:18, 22:12, ОТ 18:9).

Друга гра з чинним чемпіоном БК "Дніпро" закінчилася для команди поразкою: "Харківські Соколи" - "Дніпро" 67:74 (14:19, 14:14, 21:22, 18:19). Та команда налаштована далі продовжувати вдосконалювати свою гру.

"Після перших двох офіційних поєдинків у Суперлізі ми відчули різницю у порівнянні з передсезонними матчами. Це боротьба від першої до останньої секунди, великі фізичні навантаження, мінімум часу для прийняття рішень. У нас багато інформації про те, що саме не вийшло реалізувати, то ж ми вчимось на таких поєдинках", - додав тренер.

На цьому шляху надійним партнером команди вже кілька років поспіль є ТОВ "Корпорація "Здоров’я". Її засновник - Олександр Доровський - завжди наголошує, що бізнесу важливо реалізовувати соціальні ініціативи, і особливо під час війни.

"Ми віримо, що саме спорт допомогає зміцнювати здоров’я нації. І мова не лише про фізичний стан, а й про ментальний. Вболіваючи, граючи, тренуючись ми показуємо світу нашу стійкість і доводимо собі, що нас ніщо не зламає", - підкреслює Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я".