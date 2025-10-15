ua en ru
Корпорация "Здоровье" продолжает поддерживать "Харьковских Соколов" в играх Суперлиги

Украина, Среда 15 октября 2025 18:56
UA EN RU
Корпорация "Здоровье" продолжает поддерживать "Харьковских Соколов" в играх Суперлиги Фото: корпорация "Здоровье" продолжает поддерживать "Харьковских Соколов" в играх Суперлиги (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

В октябре стартовал новый сезон баскетбольных поединков Суперлиги. Харьковские баскетболисты начали игры в обновленном составе и сразу с победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба.

БК "Харьковские Соколы" провел основательную работу к чемпионату, ведь к команде присоединились новые игроки. Они полностью выполнили план предсезонной подготовки к Суперлиге. Во время тренировочного процесса в манеже и на баскетбольной площадке команда провела пять контрольных спаррингов против других участников Суперлиги.

Три из них состоялись в Ивано-Франковске в рамках "Турнира по баскетболу ко Дню защитников и защитниц Украины". Это было первое испытание в обновленном составе: Соколы вернулись в Харьков с трофеем. Затем команда сыграла два контрольных поединка с "Черкасскими Мавпами" в Черкассах. В итоге "Харьковские Соколы" одержали 5/5 побед во время подготовительного процесса.

"У нас очень сплоченный коллектив: каждый игрок имеет лидерские качества и вносит свой вклад. Есть хорошая конкуренция на каждой позиции - это должно стимулировать игроков прогрессировать в своей игре. Важно, что в этом сезоне наша команда является дебютантом Суперлиги, поэтому записывать нас к фаворитам будет слишком преждевременно", - отметил главный тренер "Харьковских Соколов" Валерий Плеханов.

3 октября харьковчане одержали мощную победу в игре открытии сезона Суперлиги. В напряженном поединке с овертаймом они вырывают столь необходимую для старта победу: "Харьковские Соколы" - "Запорожье" 103:94 (26:22, 16:33, 21:18, 22:12, ОТ 18:9).

Вторая игра с действующим чемпионом БК "Днепр" закончилась для команды поражением: "Харьковские Соколы" - "Днепр" 67:74 (14:19, 14:14, 21:22, 18:19). Но команда настроена дальше продолжать совершенствовать свою игру.

"После первых двух официальных поединков в Суперлиге мы почувствовали разницу по сравнению с предсезонными матчами. Это борьба от первой до последней секунды, большие физические нагрузки, минимум времени для принятия решений. У нас много информации о том, что именно не получилось реализовать, поэтому мы учимся на таких поединках", - добавил тренер.

На этом пути надежным партнером команды уже несколько лет подряд является ООО "Корпорация "Здоровье". Ее основатель - Александр Доровский - всегда подчеркивает, что бизнесу важно реализовывать социальные инициативы, и особенно во время войны.

"Мы верим, что именно спорт помогает укреплять здоровье нации. И речь не только о физическом состоянии, но и о ментальном. Болея, играя, тренируясь мы показываем миру нашу стойкость и доказываем себе, что нас ничто не сломает", - подчеркивает Александр Доровской, основатель ООО "Корпорация "Здоровье".

Напомним, фармацевтическая компания "Здоровье" всегда поддерживает спортсменов родного Харькова. Много лет она способствует становлению молодых чемпионов по вольной борьбе. С прошлого года компания стала спонсором баскетбольного клуба "Харьковские Соколы".

