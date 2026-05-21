Король кікбоксингу Верховен: топ-5 божевільних боїв та нокаутів майбутнього суперника Усика (відео)

Уже цієї суботи, 23 травня, чемпіон світу з боксу за версіями трьох організацій Олександр Усик проведе унікальний поєдинок проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена.
Напередодні мегафайту РБК-Україна пропонує розібратися, чому Верховена величають Королем кікбоксингу та показує топ-5 його найбільш епічних битв і нокаутів.
37-річний нідерландський кікбоксер надважкої ваги, один із найвідоміших і найуспішніших бійців промоушна Glory.
У кікбоксингу виступав у провідних світових організаціях: K-1, It’s Showtime, Superkombat та Glory. У його активі 66 перемог (21 нокаут) та 10 поразок.
У Glory досяг найбільших успіхів. У 2014 році Верховен завоював титул чемпіона організації у важкій вазі та згодом багаторазово його захищав. Загалом нідерландець понад десятиліття вважається обличчям дивізіону та одним із найстабільніших чемпіонів.
Окрім кікбоксингу, пробував сили й в інших видах єдиноборств. У 2015 році переможно дебютував у ММА. Також провів один бій у профі-боксі, нокаутувавши маловідомого угорця Яноша Фінферу.
Один із найяскравіших поєдинків у кар'єрі Ріко відбувся у фіналі надважкого Гран-прі Glory. Молодий співвітчизник Верховена – Леві Рігтерс у другому раунді здивував увесь світ, зловивши "Короля" божевільним ударом ліктем із розвороту (backfist). Ріко опинився у глибокому нокдауні й ледве піднявся на ноги.
Коли здавалося, що апсет року близький, Верховен увімкнув режим термінатора. Він не просто вижив, а повністю перехопив ініціативу та влаштував супернику страшне побиття, завершивши бій технічним нокаутом після серії власних руйнівних нокдаунів. Це наочно демонструє стійкість та характер майбутнього суперника Усика.
Протистояння Ріко із легендарним і культовим "поганим хлопцем" з Марокко Бадром Харі – це вершина емоцій у світовому кікбоксингу. Їхній другий бій зібрав повний футбольний стадіон. Харі вийшов на поєдинок у неймовірній формі й двічі відправляв Верховена на настил рингу (правим хуком та фірмовим хай-кіком у голову).
Ріко опинився на межі катастрофи, але його фірмовий темп та тиск змусили марокканця працювати на виснаження. Намагаючись виконати черговий удар з розвороту, Харі зламався психологічно та фізично, отримавши важку травму ноги. Цей трилер довів: "передихати" Верховена на дистанції практично неможливо.
Коли до кікбоксерського рингу вирішив завітати зірковий ветеран ММА та екс-боєць UFC Антоніо Сільва, Ріко влаштував йому жорстоку деконструкцію. Нідерландець з перших секунд увімкнув максимальні швидкості, розстрілюючи бразильського гіганта серіями ударів. У третьому раунді після чергового хай-кіка в голову та затяжної серії ударів у кутку рингу рефері зупинив це одностороннє побиття. Цей бій показує, як Ріко вміє працювати руками та пресингувати опонентів.
Третій бій проти свого давнього ворога, марокканського 125-кілограмового гіганта Джамала Бен Саддіка, став для Ріко найкривавішим у житті. На початку бою Джамал страшним ударом відправив Ріко в нокдаун і повністю закрив йому ліве око величезною гематомою та розсіченням. Лікарі двічі хотіли зняти чемпіона з бою. Проте Верховен, хоч і бачив суперника лише одним оком, проявив небачену стійкість, дочекався, поки Бен Саддік видихнеться, і в 4-му раунді буквально забив закривавленого опонента до технічного нокауту.
Мова про грізного Еррола Циммермана. У цьому протистоянні Ріко продемонстрував свою ідеальну тактичну виучку. Поки суперник намагався знести йому голову одним ударом, Верховен методично розбивав його корпус та ноги. У підсумку, жорстокий пресинг призвів до того, що Циммерман просто не витримав темпу і капітулював після чергової серії ударів і важкої травми, отриманої під тиском нідерландця.
Грандіозне шоу відбудеться у суботу, 23 травня, в унікальному місці – біля підніжжя пірамід Гізи в Єгипті. Суперники вийдуть на ринг не раніше 23:45 за київським часом.
Поєдинок Усик – Верховен офіційно санкціонований WBC як добровільний захист титулу чемпіона світу у надважкій вазі. Спеціально для цієї події організація розробила унікальний пояс, який отримає переможець "Битви в Гізі".
Для Усика (24-0, 15 КО) це перший вихід у ринг після липневої перемоги над Даніелем Дюбуа, яка зробила його абсолютним чемпіоном у хевівейті.
Попри зірковий статус у кікбоксингу, Верховен має мінімальний досвід у професійному боксі, провівши лише один офіційний бій (1-0, 1 КО).
Окрім головного поєдинку вечора, в андеркарді відбудуться ще вісім боїв. Зокрема українець Даніель Лапін проведе титульну битву проти француза Бенджаміна Мендеса Тані, захищаючи пояси IBF Intercontinental, WBA Continental та WBO International у напівважкій вазі.
Офіційним транслятором вечора став сервіс "Київстар ТБ". Показ буде доступний у пакеті "Преміум HD" та інших аналогах із доступом до спортивного контенту.
Крім того, у всьому світі бокс транслюватиме платформа DAZN. В Україні прямий ефір з Єгипту на цій платформі можна буде придбати за системою PPV.
