Король кікбоксингу Верховен: топ-5 божевільних боїв та нокаутів майбутнього суперника Усика (відео)

Хто такий Ріко Верховен

37-річний нідерландський кікбоксер надважкої ваги, один із найвідоміших і найуспішніших бійців промоушна Glory.

У кікбоксингу виступав у провідних світових організаціях: K-1, It’s Showtime, Superkombat та Glory. У його активі 66 перемог (21 нокаут) та 10 поразок.

У Glory досяг найбільших успіхів. У 2014 році Верховен завоював титул чемпіона організації у важкій вазі та згодом багаторазово його захищав. Загалом нідерландець понад десятиліття вважається обличчям дивізіону та одним із найстабільніших чемпіонів.

Окрім кікбоксингу, пробував сили й в інших видах єдиноборств. У 2015 році переможно дебютував у ММА. Також провів один бій у профі-боксі, нокаутувавши маловідомого угорця Яноша Фінферу.

Топ-5 перемог нідерландця в кікбоксингу

Епічний камбек після нокдауну

Один із найяскравіших поєдинків у кар'єрі Ріко відбувся у фіналі надважкого Гран-прі Glory. Молодий співвітчизник Верховена – Леві Рігтерс у другому раунді здивував увесь світ, зловивши "Короля" божевільним ударом ліктем із розвороту (backfist). Ріко опинився у глибокому нокдауні й ледве піднявся на ноги.

Коли здавалося, що апсет року близький, Верховен увімкнув режим термінатора. Він не просто вижив, а повністю перехопив ініціативу та влаштував супернику страшне побиття, завершивши бій технічним нокаутом після серії власних руйнівних нокдаунів. Це наочно демонструє стійкість та характер майбутнього суперника Усика.

Дика дилогія та злам Бадра Харі

Протистояння Ріко із легендарним і культовим "поганим хлопцем" з Марокко Бадром Харі – це вершина емоцій у світовому кікбоксингу. Їхній другий бій зібрав повний футбольний стадіон. Харі вийшов на поєдинок у неймовірній формі й двічі відправляв Верховена на настил рингу (правим хуком та фірмовим хай-кіком у голову).

Ріко опинився на межі катастрофи, але його фірмовий темп та тиск змусили марокканця працювати на виснаження. Намагаючись виконати черговий удар з розвороту, Харі зламався психологічно та фізично, отримавши важку травму ноги. Цей трилер довів: "передихати" Верховена на дистанції практично неможливо.

Майстер-клас для зірки UFC

Коли до кікбоксерського рингу вирішив завітати зірковий ветеран ММА та екс-боєць UFC Антоніо Сільва, Ріко влаштував йому жорстоку деконструкцію. Нідерландець з перших секунд увімкнув максимальні швидкості, розстрілюючи бразильського гіганта серіями ударів. У третьому раунді після чергового хай-кіка в голову та затяжної серії ударів у кутку рингу рефері зупинив це одностороннє побиття. Цей бій показує, як Ріко вміє працювати руками та пресингувати опонентів.

Кривава баня та перемога з одним оком

Третій бій проти свого давнього ворога, марокканського 125-кілограмового гіганта Джамала Бен Саддіка, став для Ріко найкривавішим у житті. На початку бою Джамал страшним ударом відправив Ріко в нокдаун і повністю закрив йому ліве око величезною гематомою та розсіченням. Лікарі двічі хотіли зняти чемпіона з бою. Проте Верховен, хоч і бачив суперника лише одним оком, проявив небачену стійкість, дочекався, поки Бен Саддік видихнеться, і в 4-му раунді буквально забив закривавленого опонента до технічного нокауту.

Руйнування "Танка" з Кюрасао

Мова про грізного Еррола Циммермана. У цьому протистоянні Ріко продемонстрував свою ідеальну тактичну виучку. Поки суперник намагався знести йому голову одним ударом, Верховен методично розбивав його корпус та ноги. У підсумку, жорстокий пресинг призвів до того, що Циммерман просто не витримав темпу і капітулював після чергової серії ударів і важкої травми, отриманої під тиском нідерландця.

Бій Усик - Верховен: дата, місце та статус

Грандіозне шоу відбудеться у суботу, 23 травня, в унікальному місці – біля підніжжя пірамід Гізи в Єгипті. Суперники вийдуть на ринг не раніше 23:45 за київським часом.

Поєдинок Усик – Верховен офіційно санкціонований WBC як добровільний захист титулу чемпіона світу у надважкій вазі. Спеціально для цієї події організація розробила унікальний пояс, який отримає переможець "Битви в Гізі".

Для Усика (24-0, 15 КО) це перший вихід у ринг після липневої перемоги над Даніелем Дюбуа, яка зробила його абсолютним чемпіоном у хевівейті.

Попри зірковий статус у кікбоксингу, Верховен має мінімальний досвід у професійному боксі, провівши лише один офіційний бій (1-0, 1 КО).

Окрім головного поєдинку вечора, в андеркарді відбудуться ще вісім боїв. Зокрема українець Даніель Лапін проведе титульну битву проти француза Бенджаміна Мендеса Тані, захищаючи пояси IBF Intercontinental, WBA Continental та WBO International у напівважкій вазі.

Де дивитися поєдинок в Україні

Офіційним транслятором вечора став сервіс "Київстар ТБ". Показ буде доступний у пакеті "Преміум HD" та інших аналогах із доступом до спортивного контенту.

Крім того, у всьому світі бокс транслюватиме платформа DAZN. В Україні прямий ефір з Єгипту на цій платформі можна буде придбати за системою PPV.