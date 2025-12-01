Кондратюк розповів про дітей та чи планує донька отримувати громадянство США

Розпочинаючи розмову про негативні коментарі стосовно його дітей, Кондратюк зізнався, що повністю уникнути внутрішнього дискомфорту через хейт неможливо.

Водночас він чітко розмежовує реальність і вигадки в інтернеті.

"Ну, він внутрішньо завжди трошечки некомфортний... Я думаю, що я не прочитав жодного коментаря від людини, яка знає нашу сім'ю чи моїх дітей про себе. Тобто це якісь ноунейми, навіть якщо з іменами, але я їх не знаю, вони мене не знають, щось хочуть писати і пишуть", - пояснив продюсер.

Ігор Кондратюк з дітьми (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Він також нагадав, що за роки медійної кар’єри прочитав про себе чимало неправдивої інформації.

"А наскільки багато про себе прочитав за все життя неправди. Ну, є правда, є неправда. Все, що неправда - до дупи", - заявив Кондратюк.

Окремо він розповів, чим нині займаються його діти. За словами продюсера, один із синів працює, інший служить у Збройних силах України, а донька навчається за кордоном.

"Середній працює, і ще не служить. Старший служить в 46-й бригаді ДШВ. Вони в Україні. Одна - за кордоном. Все окей", - розповів продюсер.

Щодо доньки Поліни, яка навчається у США, Ігор пояснив, що дівчина зосереджена передусім на науковій кар’єрі, а питання громадянства для неї не є пріоритетним.

Ігор Кондратюк з донькою (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

"Поліна хоче реалізуватись в науці. Чи хоче вона при цьому американське громадянство? Це велике питання", - зазначив Кондратюк.

Продюсер також розповів, що доньці пропонували подаватися на Green Card, однак вона не сприйняла це як щось термінове.

"Коли ми сказали: "Може, тобі варто подати на Green Card", вона якось так до цього відносилась. Каже: "Ну, слухайте, чого ви мене підганяєте?", - процитував Кондратюк реакцію доньки.

Донька Ігоря Кондратюка (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Він наголосив, що Поліна навчається безкоштовно завдяки власним досягненням і працює в лабораторії, яка оплачує її навчання.

"Ми за неї вже не платимо. За неї платить лабораторія, в якій вона зараз працює. Вона це зробила важким шляхом. Вона до цього йшла", - підкреслив Ігор.

Особисте життя Ігоря Кондратюка

Ігор Кондратюк уже багато років перебуває у шлюбі з Олександрою Городецькою, яка за фахом є фінансисткою.

Продюсер раніше зізнавався, що їхні стосунки почалися зі службового роману. За його словами, дружина є для нього надійною опорою та займається всіма фінансовими питаннями в родині.

Кондратюк також зазначав, що за роки спільного життя вони жодного разу не стояли на межі розлучення, хоча робочі та побутові суперечки траплялися.

У подружжя троє дітей - двоє синів і донька. Наразі всі вони вже дорослі: найстаршому Сергію 37 років, середньому Данилу - 26, а наймолодшій Поліні - 20 років.