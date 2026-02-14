Комік Яремій ошелешив зізнанням про 14 лютого: "Можна більше грошей заробити"

Що комік думає про 14 лютого

"Взагалі для мене це просто дата, в яку можна поставити концерт, і прийде більше людей, бо парочки захочуть класно провести вечір разом. Суто прагматична дата, а не романтична. Я знаю, що в цей день можна трішки більше грошей заробити", - з усмішкою сказав Тарас.

Але коли комік перебуває у стосунках, то до цього свята він ставиться трохи інакше.

"Проте, вважаю, не треба лише в цей день робити романтичні вчинки. Кохану треба радувати щодня!" - зауважив Яремій.

Також гуморист розповів, що любить робити подарунки та дивувати на свята. У ньому все ж є "романтична жилка".

"14 лютого завжди робив романтичні вчинки для дівчини. Памʼятаю смішну ситуацію, яка сталася в школі. Тоді успішність оцінювали кількістю валентинок. Я пам’ятаю, що мав мало валентинок, і мені було соромно. Тому мама подарувала мені м’яку іграшку", - згадав Тарас.

"А ще в мене є цікава особливість: я завжди намагаюся зробити якийсь класний подарунок, а потім усе йде не за планом, і всі презенти вручаю зі словами вибачення. Наприклад, замовив щось, а воно ще не прийшло, і просто кажу: "Воно прийде пізніше, вибач, будь ласка, але я старався" - додав він.

Колись він хотів подарувати дівчині, з якою тоді перебував у стосунках, популярний фен Dyson, але він виявився підробленим. Це стало зрозуміло, коли від подарунка почало "чимось тхнути".

"Дуже довго вимагав у хлопця, який продав цей стайлер, щоб він повернув гроші. Пригрозив йому тим, що в мене є аудиторія підписників, і я всім розкажу, що він шахрай", - розповів Тарас.