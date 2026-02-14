Комик Яремий ошарашил признанием о 14 февраля: "Можно больше денег заработать"

Что комик думает о 14 февраля

"Вообще для меня это просто дата, в которую можно поставить концерт, и придет больше людей, потому что парочки захотят классно провести вечер вместе. Чисто прагматическая дата, а не романтическая. Я знаю, что в этот день можно немного больше денег заработать", - с улыбкой сказал Тарас.

Но когда комик находится в отношениях, то к этому празднику он относится несколько иначе.

"Однако, считаю, не надо только в этот день делать романтические поступки. Любимую надо радовать каждый день!" - отметил Яремий.

Также юморист рассказал, что любит делать подарки и удивлять на праздники. В нем все же есть "романтическая жилка".

"14 февраля всегда делал романтические поступки для девушки. Помню смешную ситуацию, которая произошла в школе. Тогда успеваемость оценивали количеством валентинок. Я помню, что у меня было мало валентинок, и мне было стыдно. Поэтому мама подарила мне мягкую игрушку", - вспомнил Тарас.

"А еще у меня есть интересная особенность: я всегда стараюсь сделать какой-то классный подарок, а потом все идет не по плану, и все презенты вручаю со словами извинения. Например, заказал что-то, а оно еще не пришло, и просто говорю: "Оно придет позже, извини, пожалуйста, но я старался" - добавил он.

Когда-то он хотел подарить девушке, с которой тогда находился в отношениях, популярный фен Dyson, но он оказался поддельным. Это стало понятно, когда от подарка начало "чем-то вонять".

"Очень долго требовал у парня, который продал этот стайлер, чтобы он вернул деньги. Пригрозил ему тем, что у меня есть аудитория подписчиков, и я всем расскажу, что он мошенник", - рассказал Тарас.