Коли зіграють "Динамо", ЛНЗ та інші: точні дати чвертьфіналів Кубка України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал змагання .

Коли відбудуться матчі

У дану стадію турнірну вийшли вісім учасників. Лише три з них – представляють УПЛ. Чотири команди грають у Першій лізі та ще одна – у Другій.

Поєдинки чвертьфіналу стартують 3 березня. У цей день столичне "Динамо" прийматиме "Інгулець" з Петрового. Наступного дня ЛНЗ у Черкасах зіграє проти чернівецької "Буковини".

5 березня харківський "Металіст 1925" зійдеться з київським "Локомотивом". Заключна гра стадії – між "Черніговом" та "Фенікс-Маріуполем" відбудеться поза базовими датами. За домовленістю сторін команди зіграють 17 березня.

Кубок України, розклад чвертьфіналів:

3 березня, 18:00. "Динамо" (Київ, УПЛ) – "Інгулець" (Петрове, 1 ліга)

4 березня, 15:30. ЛНЗ (Черкаси, УПЛ) – "Буковина" (Чернівці, 1 ліга)

5 березня, 15:30, "Металіст 1925" (Харків, УПЛ) – "Локомотив" (Київ, 2 ліга)

17 березня, 12:00, "Чернігів" (1 ліга) – "Фенікс-Маріуполь" (1 ліга)

Кубок України у новому форматі: що змінилося

Вперше в історії участь у Кубку взяли 68 команд – представники усіх рівнів вітчизняного футболу.

Серед них – 16 представників УПЛ, по 16 – з Першої та Другої ліги, 4 команди з аматорського чемпіонату України та 16 переможців регіональних кубків.

Спочатку відбувся кваліфікаційний раунд, де зіграли 16 володарів регіональних трофеїв. Вісім переможців цієї стадії вийшли в 1/32 фіналу.

В 1/32-й до восьми переможців попереднього раунду приєдналися 32 команди Першої та Другої ліг, 12 команд елітного дивізіону (окрім учасників єврокубків) і чотири аматорські колективи.

Чотири клуби, які представляли Україну в єврокубках ("Динамо", "Шахтар", "Олександрія" та "Полісся") розпочали свій шлях з 1/16 фіналу.

Всі раунди змагання складаються з одного матчу. У разі нічиєї одразу призначається серія пенальті – без додаткового часу.

Жереб на всіх стадіях – повністю відкритий.

Новий трофей Кубка України (фото УАФ)

Новий трофей і телетрансляції

УАФ також презентувала новий кубок для переможця турніру. Уперше за багато років, замість традиційної чаші, тепер клуби борються за трофей у вигляді козацької булави, що оточена 11-ма списами.

Усі поєдинки турніру транслюються наживо на платформі УПЛ ТБ.