Когда сыграют "Динамо", ЛНЗ и другие: точные даты четвертьфиналов Кубка Украины
Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей 1/4 финала турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал соревнования.
Когда состоятся матчи
В данную стадию турнирную вышли восемь участников. Лишь три из них - представляют УПЛ. Четыре команды играют в Первой лиге и еще одна - во Второй.
Поединки четвертьфинала стартуют 3 марта. В этот день столичное "Динамо" будет принимать "Ингулец" из Петрово. На следующий день ЛНЗ в Черкассах сыграет против черновицкой "Буковины".
5 марта харьковский "Металлист 1925" сойдется с киевским "Локомотивом". Заключительная игра стадии - между "Черниговом" и "Феникс-Мариуполем" состоится вне базовых дат. По договоренности сторон команды сыграют 17 марта.
Кубок Украины, расписание четвертьфиналов:
- 3 марта, 18:00. "Динамо" (Киев, УПЛ) - "Ингулец" (Петрово, 1 лига)
- 4 марта, 15:30. ЛНЗ (Черкассы, УПЛ) - "Буковина" (Черновцы, 1 лига)
- 5 марта, 15:30, "Металлист 1925" (Харьков, УПЛ) - "Локомотив" (Киев, 2 лига)
- 17 марта, 12:00, "Чернигов" (1 лига) - "Феникс-Мариуполь" (1 лига)
Кубок Украины в новом формате: что изменилось
Впервые в истории участие в Кубке приняли 68 команд - представители всех уровней отечественного футбола.
Среди них - 16 представителей УПЛ, по 16 - из Первой и Второй лиги, 4 команды из любительского чемпионата Украины и 16 победителей региональных кубков.
Сначала состоялся квалификационный раунд, где сыграли 16 обладателей региональных трофеев. Восемь победителей этой стадии вышли в 1/32 финала.
В 1/32-й к восьми победителям предварительного раунда присоединились 32 команды Первой и Второй лиг, 12 команд элитного дивизиона (кроме участников еврокубков) и четыре любительских коллектива.
Четыре клуба, которые представляли Украину в еврокубках ("Динамо", "Шахтер", "Александрия" и "Полесье") начали свой путь с 1/16 финала.
Все раунды соревнования состоят из одного матча. В случае ничьей сразу назначается серия пенальти - без дополнительного времени.
Жребий на всех стадиях - полностью открытый.
Новый трофей Кубка Украины (фото УАФ)
Новый трофей и телетрансляции
УАФ также презентовала новый кубок для победителя турнира. Впервые за много лет, вместо традиционной чаши, теперь клубы борются за трофей в виде козацкой булавы, окруженной 11-ю копьями.
Все поединки турнира транслируются вживую на платформе УПЛ ТВ.
