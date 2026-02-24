ua en ru
Главная » Развлечения » Спорт

Когда сыграют "Динамо", ЛНЗ и другие: точные даты четвертьфиналов Кубка Украины

Вторник 24 февраля 2026 13:48
Когда сыграют "Динамо", ЛНЗ и другие: точные даты четвертьфиналов Кубка Украины "Динамо" в Кубке страны сыграет с "Ингульцом" (фото: ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей 1/4 финала турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал соревнования.

Читайте также: "Мы живем в страхе": звезда Шахтера рассказал о футболе во время войны в Украине

Когда состоятся матчи

В данную стадию турнирную вышли восемь участников. Лишь три из них - представляют УПЛ. Четыре команды играют в Первой лиге и еще одна - во Второй.

Поединки четвертьфинала стартуют 3 марта. В этот день столичное "Динамо" будет принимать "Ингулец" из Петрово. На следующий день ЛНЗ в Черкассах сыграет против черновицкой "Буковины".

5 марта харьковский "Металлист 1925" сойдется с киевским "Локомотивом". Заключительная игра стадии - между "Черниговом" и "Феникс-Мариуполем" состоится вне базовых дат. По договоренности сторон команды сыграют 17 марта.

Кубок Украины, расписание четвертьфиналов:

  • 3 марта, 18:00. "Динамо" (Киев, УПЛ) - "Ингулец" (Петрово, 1 лига)
  • 4 марта, 15:30. ЛНЗ (Черкассы, УПЛ) - "Буковина" (Черновцы, 1 лига)
  • 5 марта, 15:30, "Металлист 1925" (Харьков, УПЛ) - "Локомотив" (Киев, 2 лига)
  • 17 марта, 12:00, "Чернигов" (1 лига) - "Феникс-Мариуполь" (1 лига)

Когда сыграют &quot;Динамо&quot;, ЛНЗ и другие: точные даты четвертьфиналов Кубка Украины

Кубок Украины в новом формате: что изменилось

Впервые в истории участие в Кубке приняли 68 команд - представители всех уровней отечественного футбола.

Среди них - 16 представителей УПЛ, по 16 - из Первой и Второй лиги, 4 команды из любительского чемпионата Украины и 16 победителей региональных кубков.

Сначала состоялся квалификационный раунд, где сыграли 16 обладателей региональных трофеев. Восемь победителей этой стадии вышли в 1/32 финала.

В 1/32-й к восьми победителям предварительного раунда присоединились 32 команды Первой и Второй лиг, 12 команд элитного дивизиона (кроме участников еврокубков) и четыре любительских коллектива.

Четыре клуба, которые представляли Украину в еврокубках ("Динамо", "Шахтер", "Александрия" и "Полесье") начали свой путь с 1/16 финала.

Все раунды соревнования состоят из одного матча. В случае ничьей сразу назначается серия пенальти - без дополнительного времени.

Жребий на всех стадиях - полностью открытый.

&quot;Динамо&quot;, ЛНЗ та інші отримали суперників у Кубку України: результати жеребкування чвертьфіналу

Новый трофей Кубка Украины (фото УАФ)

Новый трофей и телетрансляции

УАФ также презентовала новый кубок для победителя турнира. Впервые за много лет, вместо традиционной чаши, теперь клубы борются за трофей в виде козацкой булавы, окруженной 11-ю копьями.

Все поединки турнира транслируются вживую на платформе УПЛ ТВ.

Ранее мы сообщили расписание всех матчей и трансляций 24 февраля в Лиге чемпионов.

Футбол Кубок Украины
