Клуб МЛС підписав півзахисника "Шахтаря": що відомо про перехід

21-річний центральний півзахисник "Шахтаря" Іван Лосенко офіційно приєднався до канадського клубу "Монреаль" на правах оренди. Угода розрахована на пів року з можливістю продовження до сезону 2027/28, а клуб має право викупу контракту гравця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубів.

Умови трансферу та право викупу

Український півзахисник приєднався до "Монреаля" на правах оренди. Початковий термін угоди розрахований на пів року, проте документ передбачає опцію пролонгації на сезон 2027/28.

Канадська сторона також отримала пріоритетне право на повноцінний викуп контракту футболіста, хоча точна сума потенційного трансферу наразі залишається таємницею.

Цікаво, що "гірники" забезпечили собі страховку: у разі остаточного продажу Лосенка "Шахтар" зберігатиме за собою право зворотного викупу гравця.

Спортивний директор "Монреаля" Лука Сапуто вже встиг позитивно оцінити підписання, відзначивши технічну базу українця та його бачення поля.

Шлях Лосенка: від Академії до вояжу за океан

Іван Лосенко є вихованцем донецького клубу, де він пройшов усі щаблі юнацьких команд та набирався досвіду в Юнацькій лізі УЄФА.

Попри статус перспективного гравця, за першу команду "Шахтаря" в офіційних іграх хавбек так і не дебютував.

Протягом останнього часу футболіст набирав ігрову практику в орендах:

у сезоні 2024/25 захищав кольори "Інгульця" в УПЛ;

у поточному розіграші виступав за "Кудрівку", де провів 12-13 матчів.

Також у активі гравця є досвід виступів за збірні України різних вікових категорій. Останнім часом він залучався до лав молодіжної збірної, за яку грав у жовтні 2025 року в межах кваліфікації до Євро-2027.

Українська діаспора в Канаді

Лосенко стане вже другим представником України у складі "Монреаля". У команді вже виступає 19-річний вінгер Геннадій Синчук, який встиг закріпитися в основній ротації, відігравши 14 поєдинків у МЛС та забивши один м’яч.

Для канадського клубу це підписання є спробою посилити склад після невдалого сезону-2025.

Тоді "Монреаль" фінішував на 13-й сходинці Східної конференції, що не дозволило команді пробитися до серії плей-оф.