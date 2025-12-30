ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Клуб МЛС подписал полузащитника "Шахтера": что известно о переходе

Вторник 30 декабря 2025 21:08
UA EN RU
Клуб МЛС подписал полузащитника "Шахтера": что известно о переходе Иван Лосенко (фото: en.cfmontreal.com)
Автор: Екатерина Урсатий

21-летний центральный полузащитник "Шахтера" Иван Лосенко официально присоединился к канадскому клубу "Монреаль" на правах аренды. Соглашение рассчитано на полгода с возможностью продления до сезона 2027/28, а клуб имеет право выкупа контракта игрока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клубов.

Условия трансфера и право выкупа

Украинский полузащитник присоединился к "Монреалю" на правах аренды. Первоначальный срок соглашения рассчитан на полгода, однако документ предусматривает опцию пролонгации на сезон 2027/28.

Канадская сторона также получила приоритетное право на полноценный выкуп контракта футболиста, хотя точная сумма потенциального трансфера пока остается тайной.

Интересно, что "горняки" обеспечили себе страховку: в случае окончательной продажи Лосенко "Шахтер" сохранит за собой право обратного выкупа игрока.

Спортивный директор "Монреаля" Лука Сапуто уже успел положительно оценить подписание, отметив техническую базу украинца и его видение поля.

Путь Лосенко: от Академии до вояжа за океан

Иван Лосенко является воспитанником донецкого клуба, где он прошел все ступени юношеских команд и набирался опыта в Юношеской лиге УЕФА.

Несмотря на статус перспективного игрока, за первую команду "Шахтера" в официальных играх хавбек так и не дебютировал.

В последнее время футболист набирал игровую практику в арендах:

  • в сезоне 2024/25 защищал цвета "Ингульца" в УПЛ;
  • в текущем розыгрыше выступал за "Кудровку", где провел 12-13 матчей.

Также в активе игрока есть опыт выступлений за сборные Украины разных возрастных категорий. В последнее время он привлекался в ряды молодежной сборной, за которую играл в октябре 2025 года в рамках квалификации к Евро-2027.

Украинская диаспора в Канаде

Лосенко станет уже вторым представителем Украины в составе "Монреаля". В команде уже выступает 19-летний вингер Геннадий Синчук, который успел закрепиться в основной ротации, отыграв 14 поединков в МЛС и забив один мяч.

Для канадского клуба это подписание является попыткой усилить состав после неудачного сезона-2025.

Тогда "Монреаль" финишировал на 13-й строчке Восточной конференции, что не позволило команде пробиться в серию плей-офф.

Ранее мы сообщали об обновленных рыночных ценах футболистов украинской Премьер-лиги.

Также узнайте о топ-20 самых дорогих футбольных команд Украины по суммарной стоимости игроков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шахтер Футбол
Новости
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем