На Київстар ТБ стартує Суперліга України з баскетболу 2025/2026

У боротьбу за титул вступають провідні клуби країни: "Дніпро", "Київ-Баскет", "Черкаські Мавпи", "Рівне" та "Кривбас". На паркет вийдуть найвідоміші гравці країни: Володимир Конєв, Єгор Сушкін, Андрій Агафонов, Кирило Марченко та інші.

Фанатів очікують емоційні протистояння, яскраві моменти та неочікувані повороти подій. Протягом усього сезону глядачам буде доступно приблизно 75 матчів у високій якості HD.

Трансляції матчів доступні на каналі КСТБ Баскетбол. Загалом у спортивному розділі Київстар ТБ наразі доступні 35 телеканалів, тож кожен глядач зможе знайти трансляції на свій смак.

Зручна навігація, актуальні розклади та тематичні добірки дозволяють швидко знайти матчі улюбленої команди чи спортсмена та не пропустити найцікавіші моменти. Слідкуйте за новинками й прем’єрами в Telegram-каналі "Кіно для ТБ".