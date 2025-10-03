RU

На Киевстар ТВ стартует Суперлига Украины по баскетболу 2025/2026

Фото: Суперлига Украины по баскетболу 2025-2026 стартует на Киевстар ТВ с 3 октября (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

С 3 октября стартует новый сезон Суперлиги Украины по баскетболу. Регулярный чемпионат продлится с 3 октября 2025 до 29 марта 2026, а плей-офф запланированы на апрель-начало мая 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующий анонс.

В борьбу за титул вступают ведущие клубы страны: "Днепр", "Киев-Баскет", "Черкасские Мавпы", "Ривне" и "Кривбасс". На паркет выйдут самые известные игроки страны: Владимир Конев, Егор Сушкин, Андрей Агафонов, Кирилл Марченко и другие.

Фанатов ожидают эмоциональные противостояния, яркие моменты и неожиданные повороты событий. На протяжении всего сезона зрителям будет доступно около 75 матчей в высоком качестве HD.

Трансляции матчей доступны на канале КСТБ Баскетбол. Всего в спортивном разделе Киевстар ТВ сейчас доступны 35 телеканалов, поэтому каждый зритель сможет найти трансляции на свой вкус.

Удобная навигация, актуальные расписания и тематические подборки позволяют быстро найти матчи любимой команды или спортсмена и не пропустить самые интересные моменты. Следите за новинками и премьерами в Telegram-канале "Кино для ТВ".

 

Баскетбол