Який Цимбалюк насправді: відомий продюсер розкрив правду про актора

Який Тарас Цимбалюк насправді

За словами Комаровського, вони познайомилися на пробах фільму "Коли ти вийдеш заміж?". До цього кілька разів перетиналися і колись співпрацювали в одному серіалі.

Олексій добре пізнав Тараса і може описати його не просто як режисер чи продюсер, а як людина. Він переконаний, що багато хто не розуміє, наскільки він є "високоінтелектуальною особистістю та яке в нього тонке почуття гумору".

"Я думаю, що навіть більшість не розуміє і не знає. Він просто цього не показує. Але я хочу це в майбутньому розкрити, бо там глибоко, дуже цікаво. Там такий гострий гумор, гострі і цікаві експресії, які можуть не попадати в кадр", - зазначив він.

Олексій підкреслив, що Тарас - це бренд, який зробив себе сам.

Цимбалюк та Комаровський (фото: instagram.com/aleks_komarovskyi)

Прокоментув він і участь актора в проєкті "Холостяк". Він особисто радив взяти його на роль головного героя.

"Я вважаю, що Тарас - цікавий персонаж. І я так і сказав колегам там з каналу, що він зробить чудові рейтинги, буде цікавий глядачам", - поділився він.

Водночас він пролив світло на манеру спілкування актора в шоу, зокрема реакції, які стали приводом для жартів та критики в мережі.

"Ви розумієте, що це стиль? Він же проводить це як червону лінію. Деякі кажуть: "У нього обмежений словниковий запас". Дівчата, у нього такий словниковий запас, я вам скажу - ого-го. Він просто робить із цього певні фішки. Це його стилістика", - сказав продюсер.

Він також пообіцяв, що публіка ще побачить іншого Тараса Цимбалюка.