Какой Цымбалюк на самом деле: известный продюсер раскрыл правду об актере

Какой Тарас Цымбалюк на самом деле

По словам Комаровского, они познакомились на пробах фильма "Коли ти вийдеш заміж?". До этого несколько раз пересекались и когда-то сотрудничали в одном сериале.

Алексей хорошо узнал Тараса и может описать его не просто как режиссер или продюсера, а как человек. Он убежден, что многие не понимают, насколько он "высокоинтеллектуальная личностью и какое у него тонкое чувство юмора".

"Я думаю, что даже большинство не понимает и не знает. Он просто этого не показывает. Но я хочу это в будущем раскрыть, потому что там глубоко, очень интересно. Там такой острый юмор, острые и интересные экспрессии, которые могут не попадать в кадр", - отметил он.

Алексей подчеркнул, что Тарас - это бренд, который создал себя сам.

Цымбалюк и Комаровский (фото: instagram.com/aleks_komarovskyi)

Прокомментировал он и участие актера в проекте "Холостяк". Он лично советовал взять его на роль главного героя.

"Я считаю, что Тарас - интересный персонаж. И я так и сказал коллегам там с канала, что он сделает отличные рейтинги, будет интересен зрителям", - поделился он.

В то же время он пролил свет на манеру общения актера в шоу, в частности реакции, которые стали поводом для шуток и критики в сети.

"Вы понимаете, что это стиль? Он же проводит это как красную линию. Некоторые говорят: "У него ограниченный словарный запас". Девушки, у него такой словарный запас, я вам скажу - ого-го. Он просто делает из этого определенные фишки. Это его стилистика", - сказал продюсер.

Он также пообещал, что публика еще увидит другого Тараса Цымбалюка.