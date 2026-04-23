Який Цимбалюк насправді: відомий продюсер розкрив правду про актора

Український режисер та продюсер Олексій Комаровський, відомий за фільмом "Коли ти розлучишся?", вразив зізнанням про Тараса Цимбалюка. Він назвав риси актора, про які мало хто знає.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю продюсера Ксенії Щербач.

Який Тарас Цимбалюк насправді

За словами Комаровського, вони познайомилися на пробах фільму "Коли ти вийдеш заміж?". До цього кілька разів перетиналися і колись співпрацювали в одному серіалі.

Олексій добре пізнав Тараса і може описати його не просто як режисер чи продюсер, а як людина. Він переконаний, що багато хто не розуміє, наскільки він є "високоінтелектуальною особистістю та яке в нього тонке почуття гумору".

"Я думаю, що навіть більшість не розуміє і не знає. Він просто цього не показує. Але я хочу це в майбутньому розкрити, бо там глибоко, дуже цікаво. Там такий гострий гумор, гострі і цікаві експресії, які можуть не попадати в кадр", - зазначив він.

Олексій підкреслив, що Тарас - це бренд, який зробив себе сам.

Цимбалюк та Комаровський (фото: instagram.com/aleks_komarovskyi)

Прокоментув він і участь актора в проєкті "Холостяк". Він особисто радив взяти його на роль головного героя.

"Я вважаю, що Тарас - цікавий персонаж. І я так і сказав колегам там з каналу, що він зробить чудові рейтинги, буде цікавий глядачам", - поділився він.

Водночас він пролив світло на манеру спілкування актора в шоу, зокрема реакції, які стали приводом для жартів та критики в мережі.

"Ви розумієте, що це стиль? Він же проводить це як червону лінію. Деякі кажуть: "У нього обмежений словниковий запас". Дівчата, у нього такий словниковий запас, я вам скажу - ого-го. Він просто робить із цього певні фішки. Це його стилістика", - сказав продюсер.

Він також пообіцяв, що публіка ще побачить іншого Тараса Цимбалюка.