Какой Цымбалюк на самом деле: известный продюсер раскрыл правду об актере

Украинский режиссер и продюсер Алексей Комаровский, известный по фильму "Коли ти розлучишся?", поразил признанием о Тарасе Цымбалюке. Он назвал черты актера, о которых мало кто знает.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью продюсера Ксении Щербач.

Какой Тарас Цымбалюк на самом деле

По словам Комаровского, они познакомились на пробах фильма "Коли ти вийдеш заміж?". До этого несколько раз пересекались и когда-то сотрудничали в одном сериале.

Алексей хорошо узнал Тараса и может описать его не просто как режиссер или продюсера, а как человек. Он убежден, что многие не понимают, насколько он "высокоинтеллектуальная личностью и какое у него тонкое чувство юмора".

"Я думаю, что даже большинство не понимает и не знает. Он просто этого не показывает. Но я хочу это в будущем раскрыть, потому что там глубоко, очень интересно. Там такой острый юмор, острые и интересные экспрессии, которые могут не попадать в кадр", - отметил он.

Алексей подчеркнул, что Тарас - это бренд, который создал себя сам.

Цымбалюк и Комаровский (фото: instagram.com/aleks_komarovskyi)

Прокомментировал он и участие актера в проекте "Холостяк". Он лично советовал взять его на роль главного героя.

"Я считаю, что Тарас - интересный персонаж. И я так и сказал коллегам там с канала, что он сделает отличные рейтинги, будет интересен зрителям", - поделился он.

В то же время он пролил свет на манеру общения актера в шоу, в частности реакции, которые стали поводом для шуток и критики в сети.

"Вы понимаете, что это стиль? Он же проводит это как красную линию. Некоторые говорят: "У него ограниченный словарный запас". Девушки, у него такой словарный запас, я вам скажу - ого-го. Он просто делает из этого определенные фишки. Это его стилистика", - сказал продюсер.

Он также пообещал, что публика еще увидит другого Тараса Цымбалюка.