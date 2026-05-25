З ким зіграє "Шахтар": відомі всі володарі прямих путівок до Ліги чемпіонів-2026/27

Склад учасників основної сітки Ліги чемпіонів на наступний сезон сформовано майже на 80%. Після завершення ключових європейських чемпіонатів визначилися 29 клубів, які завоювали прямі перепустки до елітного дивізіону.
Хто став потенційним суперником чемпіонів України та коли закриються останні путівки в єврокубкову еліту.
Найбільше представництво в основній стадії отримали Іспанія та Англія – одразу по 5 клубів. За ними впевнено крокують Німеччина та Італія.
Загальний список команд, які восени стартують у турнірі без сита відбору, виглядає так:
Основна сітка турніру розрахована на 36 команд. Оскільки 29 прямих путівок уже знайшли своїх власників, доля останніх семи вакантних місць вирішиться на футбольному полі наприкінці літа.
Ці перепустки розіграють у кваліфікаційних раундах – шляхом чемпіонів та шляхом представників ліг. Фінальні матчі відбору заплановані на серпень, після чого УЄФА проведе остаточне жеребкування основного етапу.
