ua en ru
Вт, 13 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Катерина Кухар знялася у стильній фотосесії і зізналася, хто насправді зробив її зіркою

Вівторок 13 січня 2026 19:31
UA EN RU
Катерина Кухар знялася у стильній фотосесії і зізналася, хто насправді зробив її зіркою Катерина Кухар у чуттєвому фотопроєкті (фото: Ростислав Арно)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Прима-балерина Катерина Кухар взяла участь у стильній фотосесії Ростислава Арно, що об’єднала кілька поколінь українського балету. Разом зі студентками державного хореографічного коледжу вона презентувала бронзову скульптуру Дмитра Войтовича, присвячену легендарному дуету - Тетяні Таякіній та Валерію Ковтуну.

Як розповіли РБК-Україна в команді Кухар, композиція в образах із балету "Лісова пісня" створена до 75-річчя Таякіної. Її встановлять у коледжі, який нині очолює її учениця - Катерина Кухар. Для прими цей проєкт - жест вдячності наставниці, яка розвивала український балет, попри світову славу.

"Біле - це біле, чорне - це чорне"

Катерина Кухар згадує свою вчительку як людину надзвичайної дисципліни та честі.

"Вона була людиною надзвичайно дисциплінованою, чесною і відкритою. Без подвійних стандартів, без подвійного дна, у неї було біле – це біле, чорне – це чорне. За таку принциповість й відкритість Тетяну Олексіївну багато хто не любив, про неї багато пліткували..." - ділиться балерина.

"Вона була чистою людиною й навіть не зважала на плітки та інтриги. Вона не брала хабарів, не займалася "за гроші" з учнями, вона давала урок тільки тим, кого вважала талановитими, була людиною принципу, честі, хоча у ній було багато внутрішнього болю. Я ніколи не лізла в розмови про неї, мені це було нецікаво й так само не лізла їй в душу. Я знала її тільки в роботі і це було найважливіше", - додає Катерина.

Катерина Кухар знялася у стильній фотосесії і зізналася, хто насправді зробив її зіркоюКатерина Кухар у новому фотосеті (фото: Ростислав Арно)

Уроки дисципліни та "страшне" покарання

Кухар зізнається, що її стосунки з наставницею були суто професійними, а Таякіна була для неї справжнім "небожителем".

"Вона мене вчила: "Зайшла в балетну залу, залишила свій рюкзак з переживаннями за дверима" - жодних лінощів, жодних пустих розмов, тільки віддана праця..." - пригадує Кухар.

Катерина каже: їхні стосунки були суто професійними.

"Я бачила її в коридорах лише мигцем і завжди робила кніксен - для мене вона була небожителем, недосяжною величиною, до якої складно дотягнутися. Але якщо вона вже допускала тебе у свою орбіту, то цим шансом потрібно було користуватися максимум. Тому всі мої історії з нею пов’язані насамперед із зауваженнями та роботою", - говорить прима.

Катерина Кухар знялася у стильній фотосесії і зізналася, хто насправді зробив її зіркоюКатерина Кухар розповіла, хто зробив її зіркою (фото: Ростислав Арно)

"Якщо я в чомусь провинилася, Тетяна Олексіївна називала мене Тихонович - це моє дівоче прізвище, і це було страшенно боляче, ніби ляпас рукавичкою. Зазвичай же "Катюша". Але найстрашнішим покаранням було її мовчання й ігнор. Тоді ти без слів розумів, що зробив щось не так", - ділиться вона.

Однак саме Таякіна стала тією людиною, яка повірила в Катерину перед міжнародним конкурсом у Лозанні, коли в юну балерину не вірив ніхто, навіть вона сама.

Яку скульптуру представила Кухар (фото: Ростислав Арно)

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Катерина Кухар Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети
Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році