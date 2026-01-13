Катерина Кухар знялася у стильній фотосесії і зізналася, хто насправді зробив її зіркою

Прима-балерина Катерина Кухар взяла участь у стильній фотосесії Ростислава Арно, що об’єднала кілька поколінь українського балету. Разом зі студентками державного хореографічного коледжу вона презентувала бронзову скульптуру Дмитра Войтовича, присвячену легендарному дуету - Тетяні Таякіній та Валерію Ковтуну.

Як розповіли РБК-Україна в команді Кухар, композиція в образах із балету "Лісова пісня" створена до 75-річчя Таякіної. Її встановлять у коледжі, який нині очолює її учениця - Катерина Кухар. Для прими цей проєкт - жест вдячності наставниці, яка розвивала український балет, попри світову славу.

"Біле - це біле, чорне - це чорне"

Катерина Кухар згадує свою вчительку як людину надзвичайної дисципліни та честі.

"Вона була людиною надзвичайно дисциплінованою, чесною і відкритою. Без подвійних стандартів, без подвійного дна, у неї було біле – це біле, чорне – це чорне. За таку принциповість й відкритість Тетяну Олексіївну багато хто не любив, про неї багато пліткували..." - ділиться балерина.

"Вона була чистою людиною й навіть не зважала на плітки та інтриги. Вона не брала хабарів, не займалася "за гроші" з учнями, вона давала урок тільки тим, кого вважала талановитими, була людиною принципу, честі, хоча у ній було багато внутрішнього болю. Я ніколи не лізла в розмови про неї, мені це було нецікаво й так само не лізла їй в душу. Я знала її тільки в роботі і це було найважливіше", - додає Катерина.

Катерина Кухар у новому фотосеті (фото: Ростислав Арно)

Уроки дисципліни та "страшне" покарання

Кухар зізнається, що її стосунки з наставницею були суто професійними, а Таякіна була для неї справжнім "небожителем".

"Вона мене вчила: "Зайшла в балетну залу, залишила свій рюкзак з переживаннями за дверима" - жодних лінощів, жодних пустих розмов, тільки віддана праця..." - пригадує Кухар.

Катерина каже: їхні стосунки були суто професійними.

"Я бачила її в коридорах лише мигцем і завжди робила кніксен - для мене вона була небожителем, недосяжною величиною, до якої складно дотягнутися. Але якщо вона вже допускала тебе у свою орбіту, то цим шансом потрібно було користуватися максимум. Тому всі мої історії з нею пов’язані насамперед із зауваженнями та роботою", - говорить прима.

Катерина Кухар розповіла, хто зробив її зіркою (фото: Ростислав Арно)

"Якщо я в чомусь провинилася, Тетяна Олексіївна називала мене Тихонович - це моє дівоче прізвище, і це було страшенно боляче, ніби ляпас рукавичкою. Зазвичай же "Катюша". Але найстрашнішим покаранням було її мовчання й ігнор. Тоді ти без слів розумів, що зробив щось не так", - ділиться вона.

Однак саме Таякіна стала тією людиною, яка повірила в Катерину перед міжнародним конкурсом у Лозанні, коли в юну балерину не вірив ніхто, навіть вона сама.