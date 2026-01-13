ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Екатерина Кухар снялась в стильной фотосессии и призналась, кто на самом деле сделал ее звездой

Вторник 13 января 2026 19:31
UA EN RU
Екатерина Кухар снялась в стильной фотосессии и призналась, кто на самом деле сделал ее звездой Екатерина Кухар в чувственном фотопроекте (фото: Ростислав Арно)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Прима-балерина Екатерина Кухар приняла участие в стильной фотосессии Ростислава Арно, объединившей несколько поколений украинского балета. Вместе со студентками государственного хореографического колледжа она презентовала бронзовую скульптуру Дмитрия Войтовича, посвященную легендарному дуэту - Татьяне Таякиной и Валерию Ковтуну.

Как рассказали РБК-Украина в команде Кухар, композиция в образах из балета "Лісова пісня" создана к 75-летию Таякиной. Ее установят в колледже, который сейчас возглавляет ее ученица - Екатерина Кухар. Для примы этот проект - жест благодарности наставнице, которая развивала украинский балет, несмотря на мировую славу.

"Белое - это белое, черное - это черное"

Екатерина Кухар вспоминает свою учительницу как человека чрезвычайной дисциплины и чести.

"Она была человеком чрезвычайно дисциплинированным, честным и открытым. Без двойных стандартов, без двойного дна, у нее было белое - это белое, черное - это черное. За такую принципиальность и открытость Татьяну Алексеевну многие не любили, о ней много сплетничали..." - делится балерина.

"Она была чистым человеком и даже не обращала внимания на сплетни и интриги. Она не брала взяток, не занималась "за деньги" с учениками, она давала урок только тем, кого считала талантливыми, была человеком принципа, чести, хотя в ней было много внутренней боли. Я никогда не лезла в разговоры о ней, мне это было неинтересно и так же не лезла ей в душу. Я знала ее только в работе и это было самое важное", - добавляет Екатерина.

Екатерина Кухар снялась в стильной фотосессии и призналась, кто на самом деле сделал ее звездойЕкатерина Кухар в новом фотосете (фото: Ростислав Арно)

Уроки дисциплины и "страшное" наказание

Кухар признается, что ее отношения с наставницей были сугубо профессиональными, а Таякина была для нее настоящим "небожителем".

"Она меня учила: "Зашла в балетный зал, оставила свой рюкзак с переживаниями за дверью" - никакой лени, никаких пустых разговоров, только преданный труд..." - вспоминает Кухар.

Екатерина говорит: их отношения были сугубо профессиональными.

"Я видела ее в коридорах лишь мельком и всегда делала книксен - для меня она была небожителем, недосягаемой величиной, до которой сложно дотянуться. Но если она уже допускала тебя в свою орбиту, то этим шансом нужно было пользоваться по максимуму. Поэтому все мои истории с ней связаны прежде всего с замечаниями и работой", - говорит прима.

Екатерина Кухар снялась в стильной фотосессии и призналась, кто на самом деле сделал ее звездойЕкатерина Кухар рассказала, кто сделал ее звездой (фото: Ростислав Арно)

"Если я в чем-то провинилась, Татьяна Алексеевна называла меня Тихонович - это моя девичья фамилия, и это было ужасно больно, будто шлепок перчаткой. Обычно же "Катюша". Но самым страшным наказанием было ее молчание и игнор. Тогда ты без слов понимал, что сделал что-то не так", - делится она.

Однако именно Таякина стала тем человеком, который поверил в Екатерину перед международным конкурсом в Лозанне, когда в юную балерину не верил никто, даже она сама.

Какую скульптуру представила Кухар (фото: Ростислав Арно)

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Екатерина Кухар Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году