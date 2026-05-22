UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Калініна розбила угорку в Марокко та втретє в кар'єрі побореться за титул WTA

16:50 22.05.2026 Пт
2 хв
У шостої ракетки України з'явився шанс на перший особистий тріумф
aimg Андрій Костенко
Ангеліна Калініна (фото: Getty Images)

Українська тенісистка Ангеліна Калініна впевнено пробилася до фіналу ґрунтового турніру серії WTA 250 в марокканському Рабаті. У півфінальному протистоянні наша спортсменка впевнено здолала представницю Угорщини Панну Удварді.

WTA 250. Рабат. Півфінал

Ангеліна Калініна (Україна) – Панна Удварді (Угорщина) – 6:0, 6:3

Швидка розправа на корті

Калініна (WTA 84) зустрічалася з Удварді (WTA 68) вже вчетверте в кар'єрі та знову не залишила суперниці жодних шансів. Для повної капітуляції угорської тенісистки українці знадобилася рівно 1 година та 1 хвилина.

Матч розвивався за абсолютного домінування Ангеліни. В першому сеті вона влаштувала суперниці справжній бліцкриг, забравши партію під нуль всього за 21 хвилину.

У другому сеті угорка спробувала нав'язати бодай якийсь спротив, але Калініна спокійно довела справу до логічного кінця – 6:3.

За весь поєдинок Ангеліна не дозволила опонентці заробити бодай один брейк-пойнт, тоді як сама взяла п'ять залікових балів на подачах суперниці.

Битва за дебютний титул

Для Калініної це буде вже третій фінал на рівні WTA-туру в кар'єрі та перший за останні три роки. Попередні два вирішальних матчі завершувалися для українки невдачами. У 2023-му вона грала у фіналі "тисячника" в Римі, де знялася через травму, а у 2021-му поступилася на WTA 250 у Будапешті.

У фінальному матчі, який заплановано на суботу, 23 травня, Калініна зустрінеться з переможницею протистояння Жиль Тайхманн (Швейцарія, WTA 207) – Петра Марчинко (Хорватія, WTA 76).

Раніше ми повідомили, з ким українські тенісистки зустрінуться в першому колі "Ролан Гаррос"-2026.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс