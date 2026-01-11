Кабаєл захистив пояс тимчасового чемпіона WBC та кинув виклик Усику

Тріумф у ринзі: як Кабаєл зупинив непереможеного суперника

Поєдинок між двома претендентами, які до цього моменту не знали гіркоти поразок, завершився достроково.

Попри важкий старт для чинного володаря пояса - вже у дебюті зустрічі Кабаєл отримав неприємну травму (розсічення над оком) через активність польського візаві - німець зумів переламати хід подій.

Вже у третьому раунді Агіт захопив тотальну перевагу. Після серії потужних та влучних влучань рефері був змушений втрутитися та припинити поєдинок. Кабаєлу зарахували перемогу технічним нокаутом, що дозволило йому довести свій рекорд до 27-0.

Претензії на абсолютне лідерство та виклик Усику

Одразу після завершення бою німецький боксер зробив гучну заяву. Кабаєл, який раніше здолав таких опонентів, як Чжан Чжілей, Арсланбек Махмудов та Френк Санчес, вважає себе головним претендентом на повноцінні чемпіонські титули.

"Я пройшов крізь справжніх "монстрів" у Ер-Ріяді та довго чекав на свій шанс. Тепер я хочу битися за титул чемпіона світу. Я готовий до зустрічі з найкращими", - наголосив боксер.

Серед бажаних суперників Агіт назвав Олександра Усика, а також Фабіо Вордлі.

Перспективи українського чемпіона

Попри амбіції Кабаєла, графік Олександра Усика на найближчий час уже починає формуватися. За попередньою інформацією від команди українця, пріоритетним суперником для наступного захисту є американець Діонтей Вайлдер.

Як зазначає менеджер Усика Егіс Клімас, сторони перебувають у стадії активних перемовин. Очікується, що поєдинок Усик - Вайлдер може відбутися навесні 2026 року (кінець квітня - початок травня).

Що відомо про Агіта Кабаєла

33-річний представник Німеччини наразі утримує статус тимчасового чемпіона WBC у хевівейті. Свій титул він здобув у лютому 2025 року, сенсаційно нокаутувавши Чжана Чжілея.

За свою професійну кар'єру, що триває з 2011 року, Кабаєл зібрав солідну колекцію поясів, включаючи титули чемпіона Європи та регіональні титули WBA та WBC.