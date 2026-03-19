Як зараз виглядає Ліна Костенко: 96-річну поетесу показали на рідкісних фото

Останні фото Ліни Костенко

На фото Ліна Василівна постає у звичному для себе образі - з теплою посмішкою та проникливим поглядом.

На одному знімку вона читає книгу в затишній домашній обстановці, на іншому - поетеса була одягнена в темний светр з абстрактною вишивкою, з-під якого виднівся комірець бордової сорочки.

Ліна Костенко (фото: instagram.com/ababahalamaha)

Світлини були зроблені Іваном Малковичем - українським поетом та директором видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

"З днем народження, дорога Ліно Василівно! Многая літа! Велика честь доносити до людей ваше високе слово! У ці літописні дні великих випробовувань Ліна Костенко мужньо залишається на першій лінії національної оборони. Боже, бережи нашу Вітчизну і нашу Королеву!" - зазначено в публікації.

Як зараз виглядає 96-річна Ліна Костенко (фото: instagram.com/ababahalamaha)

Де живе Ліна Костенко

Попри поважний вік, Ліна Костенко продовжує працювати та надихати мільйони своїм словом.

Вона веде закритий спосіб життя, рідко з’являється на публіці та не користується соцмережами. Зараз поетеса мешкає в Києві та продовжує творити, залишаючись однією з найважливіших постатей сучасної української літератури.

П’ять пісень на вірші Ліні Костенко, які варто послухати

Jamala - "Неандертальці"

Співачка зізнавалася, що дуже хотіла створити пісню саме з рядками цього віршу. Вона писала Костенко, аби поетеса дозволила це зробити.

ROXOLANA - "Очима"

Пісня "Очима" - дебютна робота української співачки ROXOLANA на слова Ліни Костенко "Очима ти сказав мені: люблю". Поезія легендарної поетеси оживає у сучасній музичній інтерпретації.

Артем Пивоваров - "Валторна"

"Валторна" - це своєрідна поеторія, що триває 6 хвилин і поєднує в собі поезію, сучасне звучання, гармонійне сплетіння голосів вокалістів та церковного хору, етнічні та електронні інструменти і ефектне декламування вірша у фіналі. За основу цієї композиції було взято вірш Ліни Костенко "Відмикаю світанок скрипковим ключем...".

KOZAK SYSTEM - "Крила"

KOZAK SYSTEM у пісні "Крила" поклали на музику вірш Ліни Костенко, передавши через музику її силу та натхнення. Трек поєднує рок та українські народні мотиви, підкреслюючи свободу та стійкість духу.

Оксана Муха - "Вечірнє Сонце"

Оксана Муха у пісні "Вечірнє Сонце" втілила поезію Ліни Костенко у ніжну та ліричну мелодію. Трек передає теплоту і спокій вечірнього настрою, відображаючи глибину і проникливість її слів. Музика підкреслює поетичну елегантність тексту та емоційну атмосферу вірша.