Як зараз виглядає Ліна Костенко: 96-річну поетесу показали на рідкісних фото

Сьогодні, 19 березня, легендарній Ліні Костенко виповнюється 96 років. Поетеса веде закритий спосіб життя, але у мережі з’явилися її рідкісні фото.
Як вона зараз виглядає, розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" в Instagram.
На фото Ліна Василівна постає у звичному для себе образі - з теплою посмішкою та проникливим поглядом.
На одному знімку вона читає книгу в затишній домашній обстановці, на іншому - поетеса була одягнена в темний светр з абстрактною вишивкою, з-під якого виднівся комірець бордової сорочки.
Світлини були зроблені Іваном Малковичем - українським поетом та директором видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".
"З днем народження, дорога Ліно Василівно! Многая літа! Велика честь доносити до людей ваше високе слово! У ці літописні дні великих випробовувань Ліна Костенко мужньо залишається на першій лінії національної оборони. Боже, бережи нашу Вітчизну і нашу Королеву!" - зазначено в публікації.
Попри поважний вік, Ліна Костенко продовжує працювати та надихати мільйони своїм словом.
Вона веде закритий спосіб життя, рідко з’являється на публіці та не користується соцмережами. Зараз поетеса мешкає в Києві та продовжує творити, залишаючись однією з найважливіших постатей сучасної української літератури.
Jamala - "Неандертальці"
Співачка зізнавалася, що дуже хотіла створити пісню саме з рядками цього віршу. Вона писала Костенко, аби поетеса дозволила це зробити.
ROXOLANA - "Очима"
Пісня "Очима" - дебютна робота української співачки ROXOLANA на слова Ліни Костенко "Очима ти сказав мені: люблю". Поезія легендарної поетеси оживає у сучасній музичній інтерпретації.
Артем Пивоваров - "Валторна"
"Валторна" - це своєрідна поеторія, що триває 6 хвилин і поєднує в собі поезію, сучасне звучання, гармонійне сплетіння голосів вокалістів та церковного хору, етнічні та електронні інструменти і ефектне декламування вірша у фіналі. За основу цієї композиції було взято вірш Ліни Костенко "Відмикаю світанок скрипковим ключем...".
KOZAK SYSTEM - "Крила"
KOZAK SYSTEM у пісні "Крила" поклали на музику вірш Ліни Костенко, передавши через музику її силу та натхнення. Трек поєднує рок та українські народні мотиви, підкреслюючи свободу та стійкість духу.
Оксана Муха - "Вечірнє Сонце"
Оксана Муха у пісні "Вечірнє Сонце" втілила поезію Ліни Костенко у ніжну та ліричну мелодію. Трек передає теплоту і спокій вечірнього настрою, відображаючи глибину і проникливість її слів. Музика підкреслює поетичну елегантність тексту та емоційну атмосферу вірша.