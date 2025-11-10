Як святкували 70-річчя Кріс Дженнер: вечірка в маєтку Безоса з Адель і принцом Гаррі
Святкування 70-річчя Кріс Дженнер стало однією з найгучніших подій осені. Матір клану Кардаш’ян-Дженнер, бізнесвумен і продюсерка, влаштувала вечірку, гідну шпигунського блокбастера - у стилі Джеймса Бонда.
Зіркові гості вечора
Розкішне свято відбулося 8 листопада в маєтку Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Беверлі-Гіллз.
Організатором вечора виступила відома івент-менеджерка Мінді Вайс, яка вже багато років створює святкові події для родини Кардаш’ян.
На свято завітали десятки знаменитостей - серед них Опра Вінфрі, Мерайя Кері, Тайлер Перрі, Він Дізель і Марк Цукерберг.
На вечірку також прийшли принц Гаррі та Меган Маркл, а також Адель зі своїм коханим Річем Полом.
Серед членів родини були присутні всі доньки іменинниці - Кім, Кортні, Кендалл і Кайлі, а також їхні партнери - Тревіс Баркер, Скотт Дісік і Трістан Томпсон.
Не залишився осторонь і бойфренд Кріс - Корі Гембл.
Гламур, музика і Бруно Марс
За даними TMZ, під час вечірки виступив Бруно Марс, подарувавши гостям справжнє шоу.
Для святкового вечора Кріс обрала малинову сукню без бретелей зі шлейфом і рюшами, яку доповнила чорними прозорими рукавичками та сережками з діамантами.
"Кріс виглядала приголомшливо. Це був справжній гламур Старого Голлівуду", - розповіло джерело виданню PEOPLE.
За словами очевидців, усі захоплювалися її виглядом і енергією.
"Все було зроблено для того, щоб відсвяткувати Кріс. І це було все, чого можна очікувати від неї: яскраво, гламурно та сповнено любові від родини", - поділився інсайдер.
Цього разу святкування не знімали для реаліті-шоу "Сімейство Кардаш’ян" на Hulu - вечір був лише для близьких.
