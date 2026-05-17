UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Ізраїль у фіналі "Євробачення" вразив номером про руйнівне кохання: як це було (відео)

03:08 17.05.2026 Нд
2 хв
Артист підкорив номером з великим діамантом і майже переміг
aimg Сюзанна Аль Маріді
Ноам Бетта на "Євробаченні-2026" (скриншот)

У гранд-фіналі "Євробачення 2026" представник Ізраїля Noam Bettan виконав романтичну баладу "Michelle". Артист вийшов на сцену під номером 3 і майже здобув перемогу в конкурсі.

РБК-Україна розповідає, яким був виступ одного з фаворитів конкурсу.

Більше цікавого: Росія може повернутися на "Євробачення"

Яким був виступ Ізраїля у фіналі

У пісні "Michelle" виконавець порушує тему складних, руйнівних стосунків та внутрішньої сили, яка допомагає вийти з токсичного кохання. Композиція поєднує одразу три мови - іврит, французьку та англійську.

Номер побудований на грі світла з дзеркалами і динамічній хореографії. Центральним елементом стала обертова конструкція у формі діаманта, в якій артист з'являється на початку виступу.

Спочатку він виконує пісню всередині "кришталя", а потім виходить з нього на сцену, начебто звільняючись від заточення. Далі до нього приєднується балет, який підсилює драматургію номера енергійною хореографією.

Для виступу Noam обрав брутальний чорний образ - шкіряну куртку, сорочку та штани. Танцівниці вийшли на сцену у біло-бордових костюмах, що додало констрасту постановці.

За результатами голосування глядачів та членів журі Ізраїль посів друге місце у конкурсі, набравши 343 бали.

Яким був виступ Ізраїля на "Євробаченні-2026" (скриншоти)

Що відомо про Ноама Беттана

Артист народився 5 березня 1998 року в Раанані у французькій родині. Його батьки емігрували з Франції, тому він вільно володіє івритом, французькою та англійською мовами.

Музичну кар'єру Беттан розпочав після обов'язкової військової служби і вперше привернув до себе увагу в 2018 році. Тоді він посів третє місце в музичному реаліті-шоу "Aviv or Eyal".

З 2021 року артист активно випускає власні сингли та працює над дебютним альбомом. Серед його найвідоміших пісень - "Buba", "Ahavot leYom Ehad", "Ba’ir Sheli" та інші.

У 2023-му Беттан випустив дебютний альбом "Me’al HaMayim", який отримав популярність в Ізраїлі та зміцнив його позиції на місцевій сцені.

Поворотним моментом у кар'єрі став 2026 рік, коли він переміг у 12 сезоні ізраїльського шоу "HaKokhav HaBa" та здобув право представляти країну на "Євробаченні".

Яким був виступ представника Ізраїля, дивіться у відео.

Ще більше цікавого:

Які зірки поверталися на "Євробачення" і чи вдалося їм перемогти

Чому представницю Австралії на "Євробаченні" запідозрили у плагіаті

При написанні матеріалу були використані такі джерела: трансляція "Євробачення", сайти Eurovision та Wikipedia.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвробаченняНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу