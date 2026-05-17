Ізраїль у фіналі "Євробачення" вразив номером про руйнівне кохання: як це було (відео)

У гранд-фіналі "Євробачення 2026" представник Ізраїля Noam Bettan виконав романтичну баладу "Michelle". Артист вийшов на сцену під номером 3 і майже здобув перемогу в конкурсі.
РБК-Україна розповідає, яким був виступ одного з фаворитів конкурсу.
У пісні "Michelle" виконавець порушує тему складних, руйнівних стосунків та внутрішньої сили, яка допомагає вийти з токсичного кохання. Композиція поєднує одразу три мови - іврит, французьку та англійську.
Номер побудований на грі світла з дзеркалами і динамічній хореографії. Центральним елементом стала обертова конструкція у формі діаманта, в якій артист з'являється на початку виступу.
Спочатку він виконує пісню всередині "кришталя", а потім виходить з нього на сцену, начебто звільняючись від заточення. Далі до нього приєднується балет, який підсилює драматургію номера енергійною хореографією.
Для виступу Noam обрав брутальний чорний образ - шкіряну куртку, сорочку та штани. Танцівниці вийшли на сцену у біло-бордових костюмах, що додало констрасту постановці.
За результатами голосування глядачів та членів журі Ізраїль посів друге місце у конкурсі, набравши 343 бали.
Артист народився 5 березня 1998 року в Раанані у французькій родині. Його батьки емігрували з Франції, тому він вільно володіє івритом, французькою та англійською мовами.
Музичну кар'єру Беттан розпочав після обов'язкової військової служби і вперше привернув до себе увагу в 2018 році. Тоді він посів третє місце в музичному реаліті-шоу "Aviv or Eyal".
З 2021 року артист активно випускає власні сингли та працює над дебютним альбомом. Серед його найвідоміших пісень - "Buba", "Ahavot leYom Ehad", "Ba’ir Sheli" та інші.
У 2023-му Беттан випустив дебютний альбом "Me’al HaMayim", який отримав популярність в Ізраїлі та зміцнив його позиції на місцевій сцені.
Поворотним моментом у кар'єрі став 2026 рік, коли він переміг у 12 сезоні ізраїльського шоу "HaKokhav HaBa" та здобув право представляти країну на "Євробаченні".
Яким був виступ представника Ізраїля, дивіться у відео.
При написанні матеріалу були використані такі джерела: трансляція "Євробачення", сайти Eurovision та Wikipedia.