Израиль в финале "Евровидения" поразил номером о разрушительной любви: как это было (видео)

Каким было выступление Израиля в финале

В песне "Michelle" исполнитель поднимает тему сложных, разрушительных отношений и внутренней силы, которая помогает выйти из токсичной любви. Композиция сочетает сразу три языка - иврит, французский и английский.

Номер построен на игре света с зеркалами и динамичной хореографии. Центральным элементом стала вращающаяся конструкция в форме бриллианта, в которой артист появляется в начале выступления.

Сначала он исполняет песню внутри "хрусталя", а затем выходит из него на сцену, как будто освобождаясь от заточения. Далее к нему присоединяется балет, который усиливает драматургию номера энергичной хореографией.

Для выступления Noam выбрал брутальный черный образ - кожаную куртку, рубашку и брюки. Танцовщицы вышли на сцену в бело-бордовых костюмах, что добавило констраста постановке.

По результатам голосования зрителей и членов жюри Израиль занял второе место в конкурсе, набрав 343 балла.

Каким было выступление Израиля на "Евровидении-2026" (скриншоты)

Что известно о Ноаме Беттане

Артист родился 5 марта 1998 года в Раанане во французской семье. Его родители эмигрировали из Франции, поэтому он свободно владеет ивритом, французским и английским языками.

Музыкальную карьеру Беттан начал после обязательной военной службы и впервые привлек к себе внимание в 2018 году. Тогда он занял третье место в музыкальном реалити-шоу "Aviv or Eyal".

С 2021 года артист активно выпускает собственные синглы и работает над дебютным альбомом. Среди его самых известных песен - "Buba", "Ahavot leYom Ehad", "Ba'ir Sheli" и другие.

В 2023-м Беттан выпустил дебютный альбом "Me'al HaMayim", который получил популярность в Израиле и укрепил его позиции на местной сцене.

Поворотным моментом в карьере стал 2026 год, когда он победил в 12 сезоне израильского шоу "HaKokhav HaBa" и получил право представлять страну на "Евровидении".

Каким былом выступление представителя Израиля, смотрите в видео.