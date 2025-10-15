ua en ru
Иван Дорн ошарашил причиной выхода русскоязычного альбома: "Пришло время"

Среда 15 октября 2025 23:08
Иван Дорн показался у Дудя (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Иван Дорн дал о себе знать появлением у Дудя. Скандальный артист удивил причиной выхода русскоязычного альбома, а также рассказал о переходе на украинский.

Как сообщает РБК-Украина, Дорн нутром чувствует, что уже можно петь на русском.

Почему Дорн выпускает русскоязычный альбом

Как объяснил артист, он планировал выход альбома Dorndom еще весной 2022 года, но из-за российского вторжения считал его релиз неуместным. Теперь, по его словам, пришло время.

"Я хочу петь то, что мне сейчас очень хочется петь, что актуально петь. Я понял, что это этот альбом. Он был написан до войны, а тексты будто стали еще актуальнее после. Вот я подумал, что, наверное, пора", - поделился он.

Более того, Дорну подсказывает интуиция, что русскоязычные песни сейчас желанны.

"Я по себе ориентируюсь в целом. Я считываю социум, конечно, и его боль. И потом это отражаю в своей музыке. Но когда ты понимаешь, что у меня есть запрос на это, наверняка и у социума есть запрос на то, чтобы услышать это. Я всегда ориентировался на такое чувство, на определенную интуицию внутри. Вот поэтому я подумал, что пришло время, наверное", - сказал он.

Иван Дорн ошарашил причиной выхода русскоязычного альбома: &quot;Пришло время&quot;Дорн показался у Дудя (скриншот)

Отношение к украинскому языку

Дорн признался, что раньше стеснялся говорить на украинском, однако сейчас начал общаться смелее.

"Это тоже мой определенный ресентимент. Я точно начал смелее говорить на нем вместе со своими друзьями, которые перешли полностью на украинский, потому что до этого это как-то было менее смело. Я как бы стеснялся себя на украинском, потом перестал это делать, потому что это перестали делать все. Но полноценно я не переходил на него, то есть я в семье говорил на русском", - заявил он.

В то же время добавил, что прививает украинский язык в жизнь детей.

"Чаще начал появляться однозначно в жизни в целом. Мы иногда просто переходили какой-то день. Нам важно было, чтобы все наши преподаватели, которые онлайн и работают или приходят на частные уроки для детей, чтобы они тоже были украиноязычные", - поделился он.

Где сейчас Дорн и что о нем известно

Иван Дорн сейчас проживает с семьей в Париже. До полномасштабного вторжения активно работал в РФ, однако после начала осудил действия агрессора.

Некоторое время давал благотворительные концерты в Европе, выпустил несколько песен на украинском, а затем вернулся к традиционному молчанию. В 2023-м извинялся за скандальные высказывания в интервью тому же Дудю, когда в 2017-м назвал украинцев и россиян "братьями".

Однако его позиция по языковому вопросу и общению с россиянами продолжила вызывать критику. В частности, в январе 2024-го он оскандалился выступлением для россиян на Бали.

