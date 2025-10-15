Блогерка Манекен втратила 6 мільйонів з рахунку ФОП: що сказали в Monobank

Блогерка Ксюша Манекен втратила понад 6 мільйонів гривень з рахунку ФОП через шахраїв. Вона намагалася вивести кошти через Monobank, але потрапила на підставний чат підтримки в Telegram.

Як Манекен втратила гроші та що сказали в банку, розповідає РБК-Україна .

Як Манекен втратила 6 мільйонів гривень

Вона хотіла вивести кошти з рахунку ФОП, але натрапила на фейковий чат підтримки Monobank в Telegram. Шахраї переконали її перевстановити застосунок, після чого отримали доступ до рахунку та здійснили низку переказів на суму в 6 мільйонів 200 тисяч гривень

"Я натиснула кнопку старт. Зі мною привіталися і сказали, що зв'яжеться менеджер, який зі мною і зв'язався. Я описала своє питання. Менеджер сказав: Так, звісно, ви можете зняти кошти в будь-якому відділені, ми зробимо заяву, все знімемо, але я бачу у вас якась помилка у додатку, його треба перевстановити", - розповіла вона.

Фейковий менеджер заявив про необхідність створити заявку на переустановлення застосунку, після чого надіслав блогерці повідомлення для підтвердження.

"Натискаю підтвердити. В цей час шахраї через браузер, маючи мій номер телефону, заходять в мій кабінет. Тобто я як довірений пристрій їх пустила. Менеджер каже мені: "Ну все, будемо лагодити цей баг, можете видаляти додаток, ми його потім перевстановимо і все буде добре". Я видаляю додаток і в цей момент з ФОПу бренду починають переказувати кошти на різні ФОПи в Україні", - розповіла вона.

Манекен розуміє свої помилки. Водночас звинувачує банк в ігноруванні величезної кількості операції по рахунку.

"Чомусь Monobank не звернув увагу на те, що ФОП без ніяких документів переводить на інші ФОПи по 500-700 тисяч гривень. Це для нього, напевно, не здалося чимось дивним. Він не помітив, що це шахрайські ФОПи, хоча навіть в гугл є ця інформація", - зазначила вона.

Манекен також розкритикувала усіх, хто спілкується з так званими офісниками. За словами блогерки, такі люди лише толерують шахраїв.

Що кажуть в Monobank

Співзасновник Олег Гороховський пояснив, що клієнтка натрапила на фейковий обліковий запис у Telegram і добровільно передала шахраям доступ до свого рахунку. Через видалення застосунку вона не отримувала повідомлень про списання коштів.

"Наша система аналізу не порахувала ті платежі, які зробив ФОП підозрілими, оскільки це досить типова бізнес-активність для підприємців, які ведуть активний бізнес", - написав Гороховський.

"У цьому кейсі з Оксаною ми докладаємо максимум зусиль, щоби повернути гроші з одержувачів. І надамо максимальну допомогу правоохоронним органам у пошуку злочинців", - додав він.

Він також наголосив на базових правилах фінансової безпеки: