Історичний момент у НБА: українець одним кидком поставив крапку у розгромі "Філадельфії"

10:21 27.04.2026 Пн
2 хв
Його вихід на майданчик став особливим не лише через очки, а й через рідкісний рекорд клубу
aimg Катерина Урсатій
Максим Шульга (фото: Getty Images)

Український захисник "Бостон Селтікс" Максим Шульга вперше відзначився результативністю у матчах на виліт найсильнішої ліги світу. Його влучний кидок підсумував тріумфальний поєдинок проти "Севенті Сіксерс".

Дебютні очки у постсезоні

У четвертому протистоянні стартового раунду Східної конференції "Бостон" не залишив шансів "Філадельфії", завершивши зустріч із рахунком 128:96.

Для українця Максима Шульги цей вихід на паркет став лише другою появою у межах плей-оф.

Тренерський штаб випустив захисника наприкінці гри. За відведені 2 хвилини та 48 секунд ігрового часу Шульга встиг реалізувати дальній кидок.

Саме цей триочковий став останнім акордом матчу, встановивши остаточний результат на табло.

Шлях Шульги в "Селтікс"

Наразі в активі українського баскетболіста 12 офіційних виступів у складі "Кельтiв".

Раніше Максим уже вписав своє ім'я в історію франшизи, ставши першим гравцем "Бостона", який зумів упродовж однієї доби набрати очки як за основний склад у НБА, так і за фарм-клуб у G-лізі.

Найбільш результативним поєдинком у кар'єрі захисника залишається гра проти "Міннесоти", де він набрав 4 пункти.

Також українець уже має досвід виходу у стартовій п'ятірці, що сталося у заключній грі регулярного чемпіонату проти "Орландо".

Становище у серії

Після впевненої перемоги у четвертому матчі "Бостон" лідирує у серії проти "Філадельфії", яка пробилася до плей-оф через сито турніру плей-ін.

Наступна зустріч команд, що може стати вирішальною, запланована на 29 квітня.

Раніше стало відомо, що НБА отримає дві нові команди та перекроїть межі конференцій.

