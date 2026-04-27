Исторический момент в НБА: украинец одним броском поставил точку в разгроме "Филадельфии"

10:21 27.04.2026 Пн
2 мин
Его выход на площадку стал особенным не только из-за очков, но и из-за редкого рекорда клуба
aimg Екатерина Урсатий
Максим Шульга (фото: Getty Images)

Украинский защитник "Бостон Селтикс" Максим Шульга впервые отметился результативностью в матчах на вылет сильнейшей лиги мира. Его точный бросок подытожил триумфальный поединок против "Севенти Сиксерс".

Дебютные очки в постсезоне

В четвертом противостоянии стартового раунда Восточной конференции "Бостон" не оставил шансов "Филадельфии", завершив встречу со счетом 128:96.

Для украинца Максима Шульги этот выход на паркет стал лишь вторым появлением в рамках плей-офф.

Тренерский штаб выпустил защитника в конце игры. За отведенные 2 минуты и 48 секунд игрового времени Шульга успел реализовать дальний бросок.

Именно этот трехочковый стал последним аккордом матча, установив окончательный результат на табло.

Путь Шульги в "Селтикс"

Сейчас в активе украинского баскетболиста 12 официальных выступлений в составе "Кельтов".

Ранее Максим уже вписал свое имя в историю франшизы, став первым игроком "Бостона", который сумел в течение суток набрать очки как за основной состав в НБА, так и за фарм-клуб в G-лиге.

Наиболее результативным поединком в карьере защитника остается игра против "Миннесоты", где он набрал 4 пункта.

Также украинец уже имеет опыт выхода в стартовой пятерке, что произошло в заключительной игре регулярного чемпионата против "Орландо".

Положение в серии

После уверенной победы в четвертом матче "Бостон" лидирует в серии против "Филадельфии", которая пробилась в плей-офф через сито турнира плей-ин.

Следующая встреча команд, которая может стать решающей, запланирована на 29 апреля.

Ранее стало известно, что НБА получит две новые команды и перекроит границы конференций.

Больше по теме:
УкраинаНБАБаскетбол