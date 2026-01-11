Іспанський коментатор ледь не збожеволів після диво-голу Ваната: емоційне відео розриває мережу
Форвард збірної України Владислав Ванат став головним героєм матчу 19-го туру чемпіонату Іспанії. Українець забив шедевральний переможний м'яч у домашній грі "Жирони" проти "Осасуни".
Про гол українця та реакцію на нього в Іспанії – розповідає РБК-Україна.
Шедевр п'ятою від українця
Поєдинок відбувся 10 січня на переповненому стадіоні "Монтиліві". Долю зустрічі вирішив ефектний удар Ваната наприкінці першого тайму.
На 44-й хвилині матчу Ванат відгукнувся на простріл Алекса Морено та елегантно п'ятою переправив м’яч у сітку воріт суперника. Цей гол став єдиним у зустрічі й приніс "Жироні" надважливі три очки.
Для 24-річного українця це вже п'ятий гол у поточному сезоні Ла Ліги та шостий за "Жирону" в усіх турнірах. Ванат відзначився у другому матчі чемпіонату поспіль, і обидва його м'ячі стали переможними.
За підсумками гри український нападник отримав оцінку 7,4 від аналітичного порталу SofaScore.
Завдяки цій перемозі каталонська команда набрала 21 очко та піднялася на 12-те місце в турнірній таблиці, відірвавшись від зони вильоту.
Емоції стадіону і реакція коментатора
Ефектний гол Ваната викликав бурхливу реакцію трибун на "Монтиліві" та не залишив байдужим іспанських коментаторів.
В ефірі каталонської радіостанції RAC1 коментатор Мікель Агут надзвичайно емоційно відреагував на взяття воріт. Він назвав удар українця "неймовірним" і "надзвичайно важливим для "Жирони".
Коментатор окремо відзначив як точний простріл Морено, так і холоднокровне завершення атаки у виконанні Ваната, яке, за його словами, стало справжньою прикрасою туру.
La barbaritat de Vanat! Un golàs de l’ucraïnès per sumar la segona victòria consecutiva del Girona— Esports RAC1 (@EsportsRAC1) January 10, 2026
Així ha narrat @MiquelAgutRiera el gol de Vanat en el Girona 1-0 Osasuna#frac1 pic.twitter.com/TGdM7lliCX
