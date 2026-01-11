ua en ru
Іспанський коментатор ледь не збожеволів після диво-голу Ваната: емоційне відео розриває мережу

Неділя 11 січня 2026 21:40
Іспанський коментатор ледь не збожеволів після диво-голу Ваната: емоційне відео розриває мережу Фото: Владислав Ванат (x.com/GironaFC)
Автор: Андрій Костенко

Форвард збірної України Владислав Ванат став головним героєм матчу 19-го туру чемпіонату Іспанії. Українець забив шедевральний переможний м'яч у домашній грі "Жирони" проти "Осасуни".

Про гол українця та реакцію на нього в Іспанії – розповідає РБК-Україна.

Шедевр п'ятою від українця

Поєдинок відбувся 10 січня на переповненому стадіоні "Монтиліві". Долю зустрічі вирішив ефектний удар Ваната наприкінці першого тайму.

На 44-й хвилині матчу Ванат відгукнувся на простріл Алекса Морено та елегантно п'ятою переправив м’яч у сітку воріт суперника. Цей гол став єдиним у зустрічі й приніс "Жироні" надважливі три очки.

Для 24-річного українця це вже п'ятий гол у поточному сезоні Ла Ліги та шостий за "Жирону" в усіх турнірах. Ванат відзначився у другому матчі чемпіонату поспіль, і обидва його м'ячі стали переможними.

За підсумками гри український нападник отримав оцінку 7,4 від аналітичного порталу SofaScore.

Завдяки цій перемозі каталонська команда набрала 21 очко та піднялася на 12-те місце в турнірній таблиці, відірвавшись від зони вильоту.

Емоції стадіону і реакція коментатора

Ефектний гол Ваната викликав бурхливу реакцію трибун на "Монтиліві" та не залишив байдужим іспанських коментаторів.

В ефірі каталонської радіостанції RAC1 коментатор Мікель Агут надзвичайно емоційно відреагував на взяття воріт. Він назвав удар українця "неймовірним" і "надзвичайно важливим для "Жирони".

Коментатор окремо відзначив як точний простріл Морено, так і холоднокровне завершення атаки у виконанні Ваната, яке, за його словами, стало справжньою прикрасою туру.

Раніше ми розповіли, як ПСЖ Іллі Забарного здолав "Марсель" у Суперкубку Франції.

Також дізнайтеся про єдиного українця у топ-100 найдорожчих футболістів світу.

