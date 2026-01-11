ua en ru
Вс, 11 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Испанский комментатор едва не сошел с ума после чудо-гола Ваната: эмоциональное видео разрывает сеть

Воскресенье 11 января 2026 21:40
UA EN RU
Испанский комментатор едва не сошел с ума после чудо-гола Ваната: эмоциональное видео разрывает сеть Фото: Владислав Ванат (x.com/GironaFC)
Автор: Андрей Костенко

Форвард сборной Украины Владислав Ванат стал главным героем матча 19-го тура чемпионата Испании. Украинец забил шедевральный победный мяч в домашней игре "Жироны" против "Осасуны".

О голе украинца и реакции на него в Испании - рассказывает РБК-Украина.

Шедевр пяткой от украинца

Поединок состоялся 10 января на переполненном стадионе "Монтильиви". Судьбу встречи решил эффектный удар Ваната в конце первого тайма.

На 44-й минуте матча Ванат откликнулся на прострел Алекса Морено и элегантно пяткой переправил мяч в сетку ворот соперника. Этот гол стал единственным во встрече и принес "Жироне" сверхважные три очка.

Для 24-летнего украинца это уже пятый гол в текущем сезоне Ла Лиги и шестой за "Жирону" во всех турнирах. Ванат отличился во втором матче чемпионата подряд, и оба его мяча стали победными.

По итогам игры украинский нападающий получил оценку 7,4 от аналитического портала SofaScore.

Благодаря этой победе каталонская команда набрала 21 очко и поднялась на 12-е место в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета.

Эмоции стадиона и реакция комментатора

Эффектный гол Ваната вызвал бурную реакцию трибун на "Монтильиви" и не оставил равнодушным испанских комментаторов.

В эфире каталонской радиостанции RAC1 комментатор Микель Агут чрезвычайно эмоционально отреагировал на взятие ворот. Он назвал удар украинца "невероятным" и "чрезвычайно важным для "Жироны".

Комментатор отдельно отметил как точный прострел Морено, так и хладнокровное завершение атаки в исполнении Ваната, которое, по его словам, стало настоящим украшением тура.

Ранее мы рассказали, как ПСЖ Ильи Забарного одолел "Марсель" в Суперкубке Франции.

Также узнайте о единственном украинце в топ-100 самых дорогих футболистов мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат Испании
Новости
В аэропорту Гданьска перебои в авиасообщении: десятки рейсов перенаправлены
В аэропорту Гданьска перебои в авиасообщении: десятки рейсов перенаправлены
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка