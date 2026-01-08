Іспанець замість Лупашка: "Карпати" оголосили про призначення нового головного тренера

Львівські "Карпати" оголосили про зміну головного тренера під час зимової паузи в УПЛ. Команду очолив іспанський фахівець Франсіско Фернандес, для якого це перший досвід роботи за межами Іспанії.
Львівські "Карпати" представили нового головного тренера першої команди. Як повідомила пресслужба клубу, посаду обійняв 45-річний іспанський наставник Франсіско Фернандес. Деталі та тривалість контракту сторони не розголошують.
Призначення відбулося в період зимової паузи чемпіонату України.
Наприкінці 2025 року "Карпати" за взаємною згодою припинили співпрацю з Владиславом Лупашком. Український спеціаліст працював з командою з липня 2024 року.
Під його керівництвом львів'яни провели 50 офіційних матчів, у яких здобули 19 перемог, 14 разів зіграли внічию та зазнали 17 поразок.
До переїзду в Україну Франсіско Фернандес працював виключно в іспанських клубах. У сезоні 2024/25 він очолював "Мурсію", яка стала його останнім місцем роботи перед переходом до "Карпат".
У різні роки наставник також тренував "Алькоркон", "Тенеріфе" та "Альмерію", де пройшов шлях від юнацьких команд і резерву до виконання обов'язків, а згодом і повноцінної роботи з першою командою.
Кар'єру тренера Фернандес розпочинав у клубах "Полідепортіво", "Адра" та "Еспаньйол дель Алькуян".
Для іспанця робота у Львові стала першим закордонним викликом.
Асистентом головного тренера у "Карпатах" став 47-річний Вісенте Фустер Руіс, з яким Фернандес раніше співпрацював в "Алькорконі" та "Мурсії".
Також до тренерського штабу увійшли Сергій Лавриненко, Вадим Шутенко, Вадим Сапай, Богдан Шуст, Юрій Шевчук та Володимир Кравчук - фахівці, які працювали з командою за часів Лупашка.
Після першої частини сезону УПЛ 2025/26 львівський клуб займає дев'яту позицію в турнірній таблиці. В активі команди 19 очок: чотири перемоги, сім нічиїх та п'ять поразок.
Окрім тренерських змін, "Карпати" також оголосили про підписання центрального захисника молодіжної збірної України Віталія Холода. Футболіст уклав контракт із клубом на три з половиною роки.
Холод є вихованцем академії "Карпат" U17, згодом виступав за "Рух" U19, а в УПЛ дебютував у грудні 2022 року. Загалом у Прем'єр-лізі він провів 64 матчі та забив один м'яч.
