Испанец вместо Лупашко: "Карпаты" объявили о назначении нового главного тренера

Официальное решение клуба

Львовские "Карпаты" представили нового главного тренера первой команды. Как сообщила пресс-служба клуба, должность занял 45-летний испанский наставник Франсиско Фернандес. Детали и продолжительность контракта стороны не разглашают.

Назначение состоялось в период зимней паузы чемпионата Украины.

Почему ушел предыдущий тренер

В конце 2025 года "Карпаты" по взаимному согласию прекратили сотрудничество с Владиславом Лупашко. Украинский специалист работал с командой с июля 2024 года.

Под его руководством львовяне провели 50 официальных матчей, в которых одержали 19 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.

Опыт Фернандеса и его путь в футболе

До переезда в Украину Франсиско Фернандес работал исключительно в испанских клубах. В сезоне 2024/25 он возглавлял "Мурсию", которая стала его последним местом работы перед переходом в "Карпаты".

В разные годы наставник также тренировал "Алькоркон", "Тенерифе" и "Альмерию", где прошел путь от юношеских команд и резерва до исполнения обязанностей, а затем и полноценной работы с первой командой.

Карьеру тренера Фернандес начинал в клубах "Полидепортиво", "Адра" и "Эспаньол дель Алькуян".

Для испанца работа во Львове стала первым зарубежным вызовом.

Тренерский штаб: кто будет работать с новым наставником

Ассистентом главного тренера в "Карпатах" стал 47-летний Висенте Фустер Руис, с которым Фернандес ранее сотрудничал в "Алькорконе" и "Мурсии".

Также в тренерский штаб вошли Сергей Лавриненко, Вадим Шутенко, Вадим Сапай, Богдан Шуст, Юрий Шевчук и Владимир Кравчук - специалисты, которые работали с командой во времена Лупашко.

Турнирное положение "Карпат"

После первой части сезона УПЛ 2025/26 львовский клуб занимает девятую позицию в турнирной таблице. В активе команды 19 очков: четыре победы, семь ничьих и пять поражений.

Кадровое усиление зимой

Кроме тренерских изменений, "Карпаты" также объявили о подписании центрального защитника молодежной сборной Украины Виталия Холода. Футболист заключил контракт с клубом на три с половиной года.

Холод является воспитанником академии "Карпат" U17, впоследствии выступал за "Рух" U19, а в УПЛ дебютировал в декабре 2022 года. Всего в Премьер-лиге он провел 64 матча и забил один мяч.