Ісландія - Україна: огляд і відео всіх голів надважливого матчу

ЧС-2026, кваліфікація, група D, 3-й тур

Ісландія – Україна – 3:5

Голи: Еллертсон, 35, Гудмундссон 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 88

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Гуцуляк, Маліновський, Калюжний – Шапаренко, Судаков (Волошин, 39), Ванат

Феєрія першого тайму

Українці відкрили рахунок вже на 14-х хвилині. Відзначився Руслан Маліновський, який зіграв за національну команду вперше з вересня минулого року.

Проте через 20 хвилин м'яч опинився у воротах "синьо-жовтих". Еллертоссон увірвався до нашого штрафного та сильним ударом у ближній кут пробив Трубіна.

І все ж кінцівка першої половини матчу була за українцями.

Спочатку Гуцуляк краще за всіх розібрався у штрафному ісландців.

А потім дальнім ударом дубль оформив Маліновський.

Україна пішла на перерву з первагою в два м'ячі - 3:1.

Другий тайм

Втім, помилялись ті, хто гадав, що гра вже зроблена. На початку другого тайму ісландці повернули інтригу. Гудмундссон з подачі Харальдсона головою переправив м'яч у ворота. Були невеликі сподівання на офсайд. Але ВАР підтвердив законність взяття воріт - 2:3.

А на 75-й хвилині той же Гудмундссон зрівняв рахунок - 3:3.

Стримавши натиск господарів, українці в кінці гри провели масовану атаку, яка завершилась точним ударом зльоту від Калюжного - 3:4.

А через три хвилини дебютним голом за збірну відзначився Очеретько - 3:5.

Підсумок

Україна здобула першу перемогу у відбірковому турнірі. Маючи 4 очки, вона вийшла на чисте 2-ге місце. "Синьо-жовті" на один пункт випереджають Ісландію, але відстають на п'ять – від Франції.

Наступний матч Україна проведе проти Азербайджану в понеділок, 13 жовтня.