Ірма Вітовська перенесла операцію: що відомо про стан і діагноз акторки

50-річна актриса Ірма Вітовська повідомила, що сьогодні її прооперували, а також звернулася до українців із важливим закликом.
Ірму Вітовську прооперували - що відомо
Актриса розповіла про свій стан після операції. За словами Вітовської, вона вже вийшла з наркозу і подякувала медикам за підтримку.
"Вийшла з наркозу, і Богу дякувати", - написала вона.
Акторка наголосила на важливості регулярних обстежень і профілактики, поділившись власною історією.
"Друзі, обстежуйтеся. Планово проходьте всі обстеження", - закликала вона.
За словами Вітовської, минулого року вона своєчасно звернулася до лікарів, і хворобу вдалося виявити на ранній стадії. Однак актриса не стала конкретизувати, про яку саме хворобу йдеться.
"Минулого року Бог подарував мені милість вчасно звернутися. На початковій стадії. Тепер щороку я проходжу контроль", - зазначила вона.
Актриса наголосила, що до здоров'я потрібно ставитися відповідально.
"Якщо ви не запускаєте себе, то все можна поправити та контролювати. Головне - не ховайтеся від проблеми. Часто ми живемо, ніби нічого не відбувається, але є хвороби, які не дають про себе чути до кінця", - зазначила Ірма.
Також вона зазначила, що хронічний стрес негативно впливає на організм.
"Прошу вас, обстежтеся. Тим паче, коли суцільний стрес не сприяє міцному здоров'ю. Бережіть себе і близьких", - написала вона.
Хто така Ірма Вітовська
Ірма Вітовська - українська акторка театру і кіно, телеведуча, продюсерка і громадська діячка.
Народилася 30 грудня 1974 року в Івано-Франківську.
Заслужена артистка України, дворазова лауреатка премії "Золота дзиґа", володарка премій "Кіноколо", "Київська пектораль", "Золотий Дюк" та "Woman in Art".
Широкої популярності набула завдяки ролям у фільмах "Брама" та "Мої думки тихі", а також проєкту "Оскар і рожева пані", що мав значний вплив у сфері паліативної допомоги в Україні.
Активно виступає за культурні реформи, бере участь у благодійних ініціативах та громадських проєктах.
Працює в Молодому Театрі з 1998 року.
Ірма Вітовська (фото: Getty Images)
