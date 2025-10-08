ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Ірма Вітовська перенесла операцію: що відомо про стан і діагноз акторки

Середа 08 жовтня 2025 15:40
UA EN RU
Ірма Вітовська перенесла операцію: що відомо про стан і діагноз акторки Ірма Вітовська (фото: instagram.com/vitovskavantsa)
Автор: Катерина Собкова

50-річна актриса Ірма Вітовська повідомила, що сьогодні її прооперували, а також звернулася до українців із важливим закликом.

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Ірму Вітовську прооперували - що відомо

Актриса розповіла про свій стан після операції. За словами Вітовської, вона вже вийшла з наркозу і подякувала медикам за підтримку.

"Вийшла з наркозу, і Богу дякувати", - написала вона.

Акторка наголосила на важливості регулярних обстежень і профілактики, поділившись власною історією.

"Друзі, обстежуйтеся. Планово проходьте всі обстеження", - закликала вона.

За словами Вітовської, минулого року вона своєчасно звернулася до лікарів, і хворобу вдалося виявити на ранній стадії. Однак актриса не стала конкретизувати, про яку саме хворобу йдеться.

"Минулого року Бог подарував мені милість вчасно звернутися. На початковій стадії. Тепер щороку я проходжу контроль", - зазначила вона.

Актриса наголосила, що до здоров'я потрібно ставитися відповідально.

"Якщо ви не запускаєте себе, то все можна поправити та контролювати. Головне - не ховайтеся від проблеми. Часто ми живемо, ніби нічого не відбувається, але є хвороби, які не дають про себе чути до кінця", - зазначила Ірма.

Також вона зазначила, що хронічний стрес негативно впливає на організм.

"Прошу вас, обстежтеся. Тим паче, коли суцільний стрес не сприяє міцному здоров'ю. Бережіть себе і близьких", - написала вона.

Ірма Вітовська перенесла операцію: що відомо про стан і діагноз акторки

Скриншот поста

Хто така Ірма Вітовська

Ірма Вітовська - українська акторка театру і кіно, телеведуча, продюсерка і громадська діячка.

Народилася 30 грудня 1974 року в Івано-Франківську.

Заслужена артистка України, дворазова лауреатка премії "Золота дзиґа", володарка премій "Кіноколо", "Київська пектораль", "Золотий Дюк" та "Woman in Art".

Широкої популярності набула завдяки ролям у фільмах "Брама" та "Мої думки тихі", а також проєкту "Оскар і рожева пані", що мав значний вплив у сфері паліативної допомоги в Україні.

Активно виступає за культурні реформи, бере участь у благодійних ініціативах та громадських проєктах.

Працює в Молодому Театрі з 1998 року.

Ірма Вітовська перенесла операцію: що відомо про стан і діагноз акторкиІрма Вітовська (фото: Getty Images)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Акторка
Новини
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи